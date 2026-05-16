“Uno sguardo sulla famiglia medievale attraverso il testamento di Niccolò Martinozzi”: incontro al Polo universitario

Grosseto. Lunedì 18 maggio, alle 17, nell’Aula delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano, a Grosseto, la professoressa Maura Mordini terrà una conferenza dal titolo “Uno sguardo sulla famiglia medievale attraverso il testamento di Niccolò Martinozzi”.

Il senese Niccolò Martinozzi non era un nobile di primo piano, ma un cittadino benestante, probabilmente attivo nel commercio, noto soprattutto per i rapporti con Lorenzo di Pietro, detto “Il Vecchietta” (1410-1480), del quale fu uno dei principali committenti negli ultimi anni di attività dell’artista. Il Vecchietta lavorava allora molto per l’ospedale di Santa Maria della Scala a Siena, aveva completato il ciborio in bronzo che vi doveva essere collocato e la sua stessa cappella funebre.

Nel testamento del 1472 Martinozzi lasciò disposizioni e denaro al Vecchietta per realizzare un’opera in bronzo; da queste volontà nacque la “Resurrezione” bassorilievo in bronzo, che oggi si trova fuori dall’Italia, alla Frick Collection di New York. Il documento è fondamentale per datare con certezza una delle poche opere firmate dal maestro.

Laureata in Giurisprudenza, Maura Mordini è Dottore di ricerca in ‘Istituzioni e Archivi’ e in Storia del diritto medievale e moderno al Dipartimento di Scienze storiche, politiche, giuridiche e sociali dell’Università di Siena, dove insegna. Ha ricoperto mumerosi incarichi nell’Ateneo senese, relativi alla didattica, alle metodologie di indagine sulle fonti, ai percorsi di laurea magistrale, alle specializzazioni. Autrice di libri e saggi, collabora con amministrazioni locali, enti e istituzioni culturali per l’organizzazione di convegni, la realizzazione di siti web, la formazione e l’aggiornamento di studenti e docenti.