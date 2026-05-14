Social media: workshop gratuito per gli operatori economici organizzato dal Comune

Magliano in Toscana (Grosseto). Un’occasione di formazione gratuita per esercenti, aziende agricole e strutture ricettive del territorio: la organizza l’assessorato al turismo del Comune di Magliano in Toscana lunedì 18 maggio, alle 15, nella saletta di via Oberdan.

A tenere il corso, che si concentrerà su come ottimizzare la presenza sui social media — in particolare Facebook e Instagram — per incrementare prenotazioni, ordini e acquisti, sarà Veronica Gentili, esperta di fama nazionale nel campo del social media marketing e consulente di grandi brand.

“Abbiamo deciso — spiega l’assessore al turismo, Tamara Fattorini — di organizzare un appuntamento formativo gratuito, rivolto a 30 partecipanti, per fornire strumenti concreti alle attività produttive del territorio. La nostra amministrazione sta puntando molto sulla promozione turistica, che non è fatta solo dalla bellezza dei luoghi e dall’offerta culturale, ambientale e paesaggistica, ma anche dalla qualità dei servizi che visitatori e turisti possono trovare.

Il corso

In un mercato turistico sempre più competitivo, la comunicazione digitale è una necessità e portare a Magliano una professionista del calibro di Veronica Gentili rappresenta un’opportunità preziosa per i nostri imprenditori, che potranno così acquisire competenze di alto livello per far crescere il proprio business e, di riflesso, l’attrattività dell’intero territorio”.

Il workshop nasce dall’esigenza di supportare le attività produttive locali nell’ottimizzazione della propria presenza digitale. Non si parlerà solo di “tecnica”, ma anche di come utilizzare le piattaforme Meta per valorizzare l’identità delle attività, creare coinvolgimento e mettere a punto strategie pratiche.

In particolare, durante la formazione saranno forniti strumenti per evidenziare ciò che rende unica ogni singola attività rispetto alla concorrenza, creare una comunità digitale attiva attorno al proprio brand, trasformare i follower in clienti e imparare a leggere e interpretare i dati, realizzando contenuti capaci di catturare l’attenzione.

Per partecipare all’iniziativa, che si inserisce nel piano di rilancio e supporto al tessuto economico locale promosso dall’assessorato al turismo, è necessario contattare il numero 0564.593430 o inviare un’email all’indirizzo: info@comune.magliano-in-toscana.gr.it