Sanità e appalti: al via la raccolta firme della Cgil per le leggi di iniziativa popolare

Grosseto. Prende il via anche in provincia di Grosseto la campagna di raccolta firme promossa dalla Cgil per sostenere le proposte di legge di iniziativa popolare su sanità pubblica e appalti.

L’avvio sarà venerdì 15 maggio, in occasione dell’assemblea generale della Cgil a Gavorrano, mentre da sabato 16 maggio saranno già attivi diversi punti firma in tutta la provincia di Grosseto.

Al centro salute e sicurezza

La mobilitazione punta a sostenere due proposte di legge che mettono al centro diritti, lavoro e tutela delle persone. Da una parte, la proposta sulla salute chiede di rafforzare il Servizio sanitario nazionale, aumentare in modo progressivo le risorse, valorizzare il personale, contrastare le diseguaglianze territoriali e limitare le esternalizzazioni delle attività caratteristiche del servizio sanitario. Dall’altra, la proposta sugli appalti interviene per garantire ai lavoratori e alle lavoratrici in appalto trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli applicati ai dipendenti del committente, rafforzando anche responsabilità, trasparenza e tutele lungo tutta la filiera degli affidamenti.

«Con questa campagna vogliamo riportare al centro due questioni decisive per la vita delle persone: il diritto alla salute e la dignità del lavoro – dichiara Monica Pagni, segretaria generale della Cgil Grosseto -. Chiediamo ai cittadini e alle cittadine di partecipare, firmare significa sostenere un’idea di Paese in cui la sanità pubblica va rafforzata e negli appalti non possono essere scaricati sui lavoratori costi, precarietà e disuguaglianze».

I banchetti del 16 maggio. Firme anche online

Dopo l’avvio della campagna da Gavorrano, sabato 16 maggio saranno attivi i primi banchetti per la raccolta firme in tutta la provincia di Grosseto. Dalle 10 alle 12.30 sarà possibile firmare a Follonica in piazza Sivieri, a Bagno di Gavorrano in via Rossa presso l’Unicoop, a Sassofortino in via Garibaldi (presso l’Unicoop), a Grosseto in piazza Duomo, ad Arcidosso in via Roma davanti alla sede della Cgil e a Orbetello davanti la sede di via Donatori del Sangue. A Castell’Azzara il banchetto sarà invece aperto dalle 15 alle 17.30 in via Dante Alighieri. L’importante, per procedere alla firma, è presentarsi al banchetto avendo con sé un documento di identità valido.

«La raccolta firme che parte dall’assemblea di Gavorrano è solo l’inizio di una mobilitazione capillare su tutto il territorio provinciale – aggiunge Pagni -. Vogliamo costruire partecipazione, informazione e consapevolezza attorno a proposte concrete: una sanità pubblica più forte, vicina alle persone, e regole più giuste negli appalti, per impedire che stesso lavoro significhi minori diritti e minore salario».

Per chi non può recarsi ai banchetti fisici, è possibile firmare anche online, sulla piattaforma ufficiale del Ministero della Giustizia. A partire dal 15 maggio, attraverso i canali Cgil saranno disponibili i link diretti sul sito e sui canali social. Anche se baserà andare su https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open per trovare le raccolte firme interessate.

Per completare la procedura è necessario disporre di un’identità digitale, Spid o Cie: una volta effettuato l’accesso e selezionate le due proposte di legge (“Diritto alla salute” e “I diritti non si appaltano”), basterà un click per validare la propria firma con valore legale.