“Viaggio nelle curve d’Europa”: il libro presentato nella sede de “La Deceris”

Grosseto. Sabato 16 maggio, alle 18, nella sede dell’associazione culturale “La Deceris”, in via Monte Rosa 132 a Grosseto, si terrà la presentazione del libro “Viaggio nelle curve d’Europa: il tifo come linguaggio dei popoli”, alla presenza di Andrea Antonioli, direttore della rivista “Contrasti”.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione per approfondire il tema del tifo calcistico come espressione culturale, sociale e identitaria dei popoli europei. Attraverso il racconto degli stadi e delle curve del continente, il volume offre uno sguardo originale sugli “iper-luoghi” del calcio, spazi ancora oggi capaci di custodire e riprodurre tradizioni, appartenenze e forme di identità collettiva.

La presentazione sarà anche un momento di riflessione sulla situazione attuale del movimento ultras e, più in generale, sullo stato del calcio italiano, tra trasformazioni sociali, cambiamenti culturali e nuove sfide che attraversano il mondo del tifo organizzato.

Un appuntamento rivolto non solo agli appassionati del mondo delle curve, ma a tutti coloro che vogliono comprendere il valore simbolico e antropologico degli stadi e del tifo come linguaggio universale.

Al termine della conferenza seguirà una cena su prenotazione, occasione conviviale per proseguire il confronto e condividere approfondimenti sui temi affrontati durante l’incontro.