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Politiche sociali ed abitative: se ne parla in un incontro di Rifondazione Comunista

L'iniziativa è in programma sabato 16 maggio

di Redazione
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Grosseto. La federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Grosseto invita tutta la cittadinanza a partecipare ad un incontro sulle politiche sociali ed abitative.

“Ci troveremo alla sala comunale di via Unione Sovietica 44/A, sabato 16 maggio, alle 15, per parlarne con Silvano Brandi, responsabile provinciale di questo dipartimento, e con Daniela Ruffini, responsabile nazionale; il dibattito sarà coordinato da Salvatore Allocca – si legge in una nota del partito -. Il nostro partito è da sempre in prima linea di fronte ai bisogni primari della popolazione: siamo più di una volta intervenuti sulla stampa locale su queste tematiche e ci fa piacere constatare che l’interesse si sia esteso anche ad altre forze politiche. La situazione di disagio in cui vivono tante persone anche nella nostra città necessita di una riflessione comune per fare rete di fronte alla situazione emersa dal nuovo rapporto welfare della Regione Toscana in cui appare evidente quanto si sia abbassato il livello del tenore di vita nel nostro territorio”.

“L’incontro sarà anche l’occasione per lanciare la campagna ‘1% EQUO’, che ha l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e trovare le risorse per finanziare le politiche sociali – termina il comunicato, risorse che sono state nel tempo sempre più ridotte per finanziare le guerre”.

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