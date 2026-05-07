Aperte le iscrizioni ai campus estivi per bambini e ragazzi: ecco come fare domanda

Pitigliano (Grosseto). Il Comune di Pitigliano comunica che fino al 27 maggio sono aperte le iscrizioni ai campus estivi comunali dedicati ai bambini e ai ragazzi. Per la fascia di età 3-6 anni si svolgeranno nella scuola dell’infanzia dell’Istituto Umberto I, in via Madonna del Fiore, dal 20 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8 alle 16, e il pasto.

L’iscrizione è aperta ai residenti nel comune e ai non residenti. Saranno organizzati giochi, momenti educativi e laboratori pensati per i più piccoli. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.

Il campus per la fascia di età 7-14 anni si svolgerà alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Umberto I, in via Don Minzoni. Saranno organizzate attività in sede e sei uscite sul territorio con trekking nel Parco della Maremma, River trekking alle Gole dell’Albegna, visita in fattoria Indianapark Amiata, alle Cascate del Gorello e a Saturnia, al Wild Sanctuary di Semproniano.

Le attività sono aperte ai residenti e ai non residenti e si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dal 20 al 31 luglio, con orario dalle 8 alle 14, compreso il pranzo, nei giorni in cui sono previste attività in sede, mentre nei giorni in cui sono programmate le uscite l’orario sarà dalle 8 alle 16, con pranzo al sacco.

“Anche quest’anno il Comune di Pitigliano garantisce alle famiglie questo importante servizio coprendo parte delle spese – afferma Irene Lauretti, assessore comunale alla cultura e all’istruzione – per garantire una tariffa contenuta. I campus estivi sono un’esperienza educativa di qualità che consente ai giovani di socializzare offrendo al tempo stesso ai genitori un aiuto concreto nella gestione dei figli durante il periodo di chiusura delle scuole”.

Per maggiori informazioni e per ottenere i moduli di iscrizione consultare il sito web del Comune: https://www.comune.pitigliano.gr.it/novita/notizie/novita_48.html?fbclid=IwY2xjawRpQO1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFPcHFFcXlOSEVzOVBYZWxMc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMD–