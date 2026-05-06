Il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione per il 2025: tutti i dati

Castell’Azzara (Grosseto). Il Consiglio comunale di Castell’Azzara ha approvato il rendiconto di gestione 2025, confermando una situazione finanziaria solida, equilibrata e improntata alla oculatezza amministrativa.

Dai documenti contabili emerge infatti che il Comune si trova in una situazione ottimale sotto diversi profili: non ha in corso procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, non è strutturalmente deficitario e non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di cassa. Tutti gli agenti contabili hanno inoltre provveduto regolarmente alla resa del conto.

Al 31 dicembre 2025 il Comune registra inoltre un fondo di cassa pari a 792.987,91 euro, di cui 301.693,60 euro di cassa vincolata. Il risultato complessivo di amministrazione ammonta invece a 978.443,98 euro, così suddivisi: 343.978,18 euro di parte accantonata, 473.109,39 euro di parte vincolata, 17.339,73 euro destinati agli investimenti e 144.016,68 euro di quota disponibile.

“L’approvazione del rendiconto 2025 rappresenta la conferma di una gestione attenta, responsabile e rigorosa delle risorse pubbliche – dichiara l’assessore al bilancio Mauro Papalini -. I numeri certificano un Comune finanziariamente sano, capace di mantenere gli equilibri senza gravare sui cittadini e senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro costante di controllo della spesa, programmazione e monitoraggio delle risorse”.

Il revisore dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto, verificando la corretta applicazione dei fondi previsti dalla normativa, tra cui il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo contenzioso e gli altri accantonamenti obbligatori.

Positivo anche il dato relativo all’indebitamento dell’ente, definito contenuto: al 1° gennaio 2026 il debito residuo per mutui risulta pari a 243.339,67 euro, con un debito medio per abitante di soli 191,61 euro.

“Questi risultati dimostrano che amministrare con serietà, concretezza e senso di responsabilità è possibile – afferma il sindaco Tullio Tenci –. Il rendiconto 2025 fotografa un Comune stabile, credibile e capace di programmare il futuro mantenendo equilibrio nei conti pubblici. Continueremo a lavorare per tutelare i servizi, sostenere gli investimenti e valorizzare il nostro territorio, con attenzione costante alle esigenze della comunità”.

L’approvazione del rendiconto costituisce uno degli atti fondamentali della programmazione economico-finanziaria dell’ente e certifica la corretta gestione delle risorse pubbliche nel corso dell’esercizio 2025.