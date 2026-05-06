Feste di Maggio: ospiti della Rsa ed artisti locali realizzano opere per la manifestazione

Orbetello (Grosseto). Prenderanno nei prossimi giorni le consegne dei lavori realizzati alla Rsa “Costa d’Argento” di Orbetello nei laboratori di animazione per le Feste di Maggio, organizzate dalla pro loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Come ogni anno, infatti, la residenza per persone anziane della cooperativa Uscita di Sicurezza, attraverso un progetto condiviso proprio con la pro loco locale, dà il suo contributo ad abbellire e animare la cittadina lagunare, realizzando manufatti che gli esercenti potranno esporre nelle loro vetrine.

Quest’anno il progetto, che a ogni edizione impegna i residenti della struttura, supportati dagli animatori e dagli operatori, si arricchisce anche del prezioso contributo di alcuni artisti: le opere realizzate, infatti, saranno oltre 100 “finestre d’autore”, piccoli scorci paesaggistici incorniciati da finestre di cartone realizzate e decorate a tema primaverile dai residenti.

“Chi vive la Rsa Costa d’Argento ha deciso, quest’anno, di contribuire regalando visioni – dichiara Anna Lo Bello, direttrice della struttura –, un modo non solo per contribuire, come sempre, alle celebrazioni del mese di maggio, ma anche per offrire punti di vista inediti sulla bellezza del territorio”.

Le opere

Le finestre di cartone realizzate nel corso di svariati laboratori, infatti, permettono allo spettatore di “affacciarsi” sulle opere di Elisa Andreuccetti, Maurizio Andreuccetti, Lucia Avallone, Susanna Cantore, Gianni Capitani, Thomas Fulda, Claudia Innocenti, Claudio Piro e il piccolo Filippo, di soli 6 anni, tutte persone legate alla Rsa “Costa d’Argento” perché familiari di residenti o soci lavoratori della cooperativa Uscita di Sicurezza. Quello che emerge è un universo ricco di colori e forme, dove protagoniste sono la città di Orbetello, la laguna, la flora e la fauna tipiche di questo angolo di Toscana del sud.

Le opere saranno esposte, per tutto il periodo dei festeggiamenti, nelle vetrine delle attività orbetellane, mentre mercoledì 27 maggio, alle 15.30, nel corso della tradizionale “Festa del Maggio” alla Rsa “Costa d’Argento” – un appuntamento da sempre aperto ai familiari dei residenti e alla comunità – saranno presentate le opere originali realizzate dai collaboratori, ai quali sarà anche consegnato un riconoscimento da parte della cooperativa Uscita di Sicurezza per il loro supporto.

Nell’occasione sarà offerta una merenda e il pomeriggio sarà allietato dalla musica dal vivo del gruppo “I cantori dei tempi passati”.