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Lavori anti alluvione: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Sugarello

di Redazione
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Grosseto. Proseguono gli interventi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nel territorio di Manciano, con un’azione sul fosso Sugarello, nella zona della Sgrilla.

Le lavorazioni hanno riguardato la messa in sicurezza del corso d’acqua, che scorre sotto il ponte della strada della Sgrilla, attraverso la rimozione della vegetazione in eccesso e il ripristino delle corrette condizioni idrauliche.

L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato svolto seguendo le indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna.

 

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