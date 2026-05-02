Linea ferroviaria Pisa-Grosseto, lavori per il rinnovo dei binari: ridotta la velocità dei treni

Grosseto. Dal 4 maggio al 9 luglio sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Pisa – Grosseto, tra le stazioni di Gavorrano e Campiglia Marittima.
Durante le attività di cantiere saranno rinnovati in totale circa 18 chilometri di binario.
I lavori
I lavori prevedono un investimento complessivo di circa 14,7 milioni di euro, con più di 100 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per quattro notti a settimana, dal lunedì al giovedì, nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi.
Durante i lavori per il rinnovo dei binari nella tratta interessate dai cantieri sarà istituita una riduzione di velocità.