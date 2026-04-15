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Isola del Giglio, la Cisl: “Faremo tutte le azioni necessarie per tutelare dipendenti comunali”

di Redazione
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Grosseto. In attesa che si delinei il futuro dell’amministrazione comunale di Isola del Giglio, la Cisl Funzione pubblica di Grosseto interviene con un appello alla responsabilità.

“Abbiamo seguito con attenzione le vicende degli ultimi mesi – dichiara Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Grosseto – e ci teniamo a sottolineare che faremo tutte le azioni necessarie perché i dipendenti superino il clima di incertezza e tensione, che stanno vivendo. Lavorare in un ambiente sereno, certi delle tutele e delle garanzie previste dal proprio contratto collettivo nazionale di lavoro è molto importante, tutti i dipendenti hanno pari diritti, ma anche pari doveri a servizio della pubblica amministrazione; occorre ricordarlo sempre e sottolinearlo, le funzioni di una amministrazione comunale sono fondamentali per garantire servizi corretti e puntuali ai cittadini”.

“Chi vive o frequenta l’isola del Giglio – prosegue Picciniha diritto a poter dialogare con l’amministrazione comunale, a ricevere servizi e prestazioni che, ovviamente devono essere garantiti, e a rapportarsi con personale pubblico che vive con serenità il proprio ruolo e incarico. Il sindacato non è solo lotta e contrapposizione, ma anche supporto e collaborazione per la risoluzione dei problemi delle amministrazioni perché le risorse umane possono essere veramente la locomotiva del miglioramento della pubblica amministrazione”.

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