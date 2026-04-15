Crediti di carbonio forestali: un convegno sulle nuove opportunità di sviluppo

Grosseto. Si terrà domani, giovedì 16 aprile, alle 9.30, nella Sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi in piazza Dante a Grosseto, il convegno dal titolo “Crediti di carbonio forestali – Un’opportunità di sviluppo”.

L’iniziativa è promossa da Confagricoltura Grosseto in collaborazione con la sezione regionale di prodotto coltivazioni legnose di Confagricoltura Toscana, con l’obiettivo di approfondire e far conoscere le opportunità legate al Registro dei crediti di carbonio e alle Linee Guida di settore.

L’incontro

La giornata di studio e confronto vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo legislativo, dottori forestali, società di certificazione, proprietari e gestori di superfici forestali pubbliche e private, oltre ai futuri operatori del mercato delle compensazioni e ai potenziali acquirenti dei crediti di carbonio.

Per il comparto forestale si tratta di una grande occasione di sviluppo, a patto che il sistema sappia cogliere le novità introdotte dal registro dei crediti di carbonio, in coerenza con la strategia forestale nazionale. L’iniziativa punta infatti a sostenere progetti capaci di generare benefici ambientali aggiuntivi, migliorare la qualità del prodotto legno, favorire l’associazionismo e aumentare la capacità di stoccaggio della CO2 delle superfici boscate, contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici e alla competitività del sistema industriale.

Il coordinatore del convegno, Marco Scaltritti, sottolinea come l’appuntamento sia rivolto alla divulgazione delle nuove opportunità per proprietari e gestori forestali. “L’istituzione del Registro e la pubblicazione delle Linee Guida – spiega – aprono scenari importanti. Confagricoltura Toscana intende promuovere e sviluppare questo mercato”.

Sulla stessa linea il direttore Gianluca Cavicchioli, che spiega come, “vogliamo mettere a confronto i protagonisti del futuro mercato: proprietari forestali, progettisti, società di certificazione e mondo industriale. L’obiettivo è costruire un’alleanza tra agricoltura e industria, dai settori energivori alla produzione cartaria, per contribuire allo sviluppo economico della Toscana”.

Infine, il presidente Carlo Bartolini Baldelli annuncia la richiesta di atti concreti alle istituzioni: “Al Ministero chiediamo semplificazioni nelle procedure e nella progettazione e alla Regione Toscana l’istituzione di un registro regionale per valorizzare il patrimonio forestale, che conta oltre un milione e duecentomila ettari”.

Tra gli interventi sono previsti anche quelli dell’assessore regionale all’agricoltura, foreste e sviluppo economico, Leonardo Marras, e il sottosegretario del Masaf, Giacomo La Pietra, il tutto coordinato dal direttore Area Sviluppo sostenibile ed innovazione di Confagricoltura, Donato Rotundo.

Un appuntamento che si propone dunque come momento di confronto strategico per delineare il futuro del mercato dei crediti di carbonio forestali e le prospettive di crescita per il territorio toscano.