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Tirrenica, Simiani: “Tre anni persi e nessuna messa in sicurezza”

di Redazione
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Grosseto.Dopo oltre 3 anni e mezzo di Governo il Ministero delle Infrastrutture ammette candidamente che non sono stati ancora quantificati i costi di progettazione per il passaggio di consegne da Sat ad Anas deciso e finanziato dal Governo Draghi nel 2022.

Adesso abbiamo la certezza che la destra ha deliberatamente rallentato questa procedura per sottrarre le risorse già stanziate e utilizzarle in altro modo. Il Mit ha addirittura chiuso ogni speranza su una rapida messa in sicurezza dei tratti maggiormente pericolosi, come quello in prossimità di Capalbio, rimandando ogni intervento al futuro passaggio di consegne da Anas e Sat. A questo punto è evidente che ogni nostra proposta per completare l’infrastruttura con Meloni e Salvini non potrà mai essere approvata. Sarà soltanto con il Governo di centrosinistra che questa infrastruttura verrà realizzata”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani sulla risposta del Ministero delle infrastrutture ad un’interrogazione sulla Tirrenica, svolta oggi mercoledì 15 aprile a Montecitorio.

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