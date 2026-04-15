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“Oltre le emergenze”: Grosseto Città Aperta organizza un incontro su welfare, casa e comunità

L’iniziativa nasce dalla convinzione che le politiche sociali non possano ridursi a risposte occasionali o emergenziali

di Redazione
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Grosseto. Povertà, lavoro povero, emergenza abitativa, ruolo del Terzo settore e co-progettazione delle politiche sociali. Sono questi i temi al centro di “Oltre le emergenze. Welfare, casa e comunità: co-progettare risposte per la città”, incontro pubblico promosso da Grosseto Città Aperta in programma sabato 18 aprile alle 10.00 nella sala “Mirto Marraccini” di Banca Tema, in corso Carducci 14 a Grosseto.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che le politiche sociali non possano ridursi a risposte occasionali o emergenziali. La povertà e il disagio abitativo non sono fenomeni marginali: sono questioni strutturali. Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2024 oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta in Italia, l’8,4% delle famiglie. Dati nazionali che parlano anche di Grosseto, dove l’aumento del costo della vita, la precarizzazione del lavoro e la difficoltà di accesso alla casa rendono urgente una discussione seria sul welfare locale. Solo nel 2026 sono previsti 300 sfratti a fronte di oltre 1.800 domande per case popolari.

Per Grosseto Città Aperta “è il momento di compiere un salto di qualità: uscire dalla logica dell’emergenza permanente e costruire una strategia pubblica capace di mettere in rete Comune, servizi, sindacati, associazioni, cooperative sociali e realtà del volontariato. In questo senso, la co-programmazione e la co-progettazione con gli enti del Terzo settore non devono restare formule sulla carta, ma diventare strumenti concreti di governo locale.

Chi opera ogni giorno nel sociale conosce prima di chiunque altro i bisogni reali della città. Continuare a tenerlo ai margini dei processi decisionali significa indebolire l’intera comunità. Servono politiche pubbliche più lungimiranti, capaci di valorizzare competenze, esperienze e reti territoriali. Non basta gestire le emergenze: bisogna prevenire, programmare, condividere responsabilità e obiettivi”.

Interverranno: Carlo De Martis, Ginevra Detti e Marco Costanzo, per Grosseto Città Aperta; Antonio Terribile, presidente di Sunia Grosseto; Sara Nocentini, già assessore della Regione Toscana e capo segreteria dell’assessore regionale alle politiche sociali e all’edilizia residenziale pubblica.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, agli operatori sociali, alle associazioni, al volontariato e a chiunque voglia discutere del futuro sociale della città.

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