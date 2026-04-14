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Lavori sulla Grosseto-Siena: modifiche agli autobus di Autolinee Toscane

Il 15 aprile demolizione del viadotto "La Coscia"

di Redazione
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Grosseto. At- Autolinee Toscane informa che il 15 aprile è prevista la chiusura della SS223 Grosseto–Siena per operazioni di demolizione mediante brillamento del viadotto “La Coscia”, con interdizione al traffico nella fascia oraria dalle 6.30 alle 9.30.

Durante tale fascia oraria, le corse delle linee 51F; 50G e 51G, che transitano sulla direttrice Grosseto–Civitella Marittima–Siena, dovranno effettuare deviazione su viabilità provinciale alternativa con instradamento indicativo: Civitella Marittima → Roccastrada → Monticiano → rientro su direttrice Siena. Potranno quindi esserci possibili ritardi (si veda l’avviso: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazione-interruzione-ss223) .

Per ogni ulteriore informazione At – Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800.142424 (dal lunedì alla domenica, dalle 6 alle 24).

Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app).

Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X @AT_Informa; Facebook Autolinee Toscane.

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