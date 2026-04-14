Sms che chiedono pagamento della Tari, il Comune: “State attenti, è una truffa”

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto. informa i cittadini che sono stati segnalati, anche sul territorio, messaggi sms truffa contenenti richieste di pagamento della Tari.
Si tratta di comunicazioni non riconducibili ai canali ufficiali e che, in alcuni casi, invitano a contattare numeri telefonici o a cliccare su link esterni. Tali modalità non rientrano nelle procedure utilizzate per le comunicazioni istituzionali.
“Informiamo che sta arrivando da un numero sconosciuto un messaggio truffa, riferito a posizioni debitorie Tari – chiarisce il Servizio Entrate -. Ci dissociamo da qualsiasi tipo di messaggistica se non ufficiale”.
Il Comune invita pertanto i cittadini a prestare attenzione, a non cliccare su link esterni e, in caso di dubbi, di rivolgersi agli uffici competenti o ai canali ufficiali per ogni chiarimento.