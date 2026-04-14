Home AttualitàSms che chiedono pagamento della Tari, il Comune: “State attenti, è una truffa”
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Sms che chiedono pagamento della Tari, il Comune: “State attenti, è una truffa”

Si tratta di comunicazioni non riconducibili ai canali ufficiali

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 20 views

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto. informa i cittadini che sono stati segnalati, anche sul territorio, messaggi sms truffa contenenti richieste di pagamento della Tari.

Si tratta di comunicazioni non riconducibili ai canali ufficiali e che, in alcuni casi, invitano a contattare numeri telefonici o a cliccare su link esterni. Tali modalità non rientrano nelle procedure utilizzate per le comunicazioni istituzionali.

“Informiamo che sta arrivando da un numero sconosciuto un messaggio truffa, riferito a posizioni debitorie Tari – chiarisce il Servizio Entrate -. Ci dissociamo da qualsiasi tipo di messaggistica se non ufficiale”.

Il Comune invita pertanto i cittadini a prestare attenzione, a non cliccare su link esterni e, in caso di dubbi, di rivolgersi agli uffici competenti o ai canali ufficiali per ogni chiarimento.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Musica e solidarietà: allievi e docenti del Cmm...

Le opere di Renato Guerrini in mostra alle...

Lavori sulla Grosseto-Siena: modifiche agli autobus di Autolinee...

Sicurezza idraulica e tutela ambientale: Consorzio di Bonifica...

La Asl rinnova il parco auto: noleggiati 122...

Nasce il Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: