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Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma giovedì 16 aprile

di Redazione
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Santa Fiora (Grosseto). Giovedì 16 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Santa Fiora per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via dei Tavolini.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Fonte Mannarina, via delle Fontanelle, via dei Vasai, via dei Tavolini, via del Melo, via dell’Arco, via del Giardino, via Maggio, via del Poggetto, via delle Conce. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 10.30 del giorno stesso.

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