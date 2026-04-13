“La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”: doppio appuntamento agli Industri

Grosseto. “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza” chiude la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo.

Lo spettacolo

Venerdì 17 e sabato 18 aprile, al Teatro degli Industri, alle 21.00, la stagione si chiude con uno spettacolo che attraversa con sensibilità e forza narrativa il tema dell’identità, del desiderio e della possibilità di immaginare un futuro diverso. Il testo di Alberto Fumagalli è portato in scena dalla compagnia Les Moustaches, con la regia di Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli. Sul palco Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo e Federico Bizzarri.

I biglietti sono disponibili su www.comunegrosseto.ticka.it e al botteghino del Teatro degli Industri dalle 19.00 il giorno dello spettacolo.

Sabato 18 aprile, alle 18.15, nel Ridotto del Teatro degli Industri, è in programma l’incontro con gli interpreti, un momento di confronto e dialogo con il pubblico. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

“La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza” è la storia di un ragazzo dalla fisicità ingombrante e dall’animo delicatissimo, che vive in una realtà di provincia immobile e soffocante. In un contesto familiare e sociale che sembra non lasciare spazio a deviazioni, Ciccio coltiva un sogno che appare fuori misura: danzare. La sua storia prende forma tra linguaggio, corpo e immaginazione, in un racconto che alterna ironia e struggimento.

In un ambiente che pare determinare ogni possibilità, Ciccio tenta di affermare la propria identità senza rinunciare al desiderio, trasformando il limite in slancio e la fragilità in resistenza. Lo spettacolo costruisce un universo sospeso tra realtà e visione, in cui il protagonista continua a muoversi, danzare e raccontarsi come vorrebbe essere, aprendo uno spazio di riflessione sul peso delle aspettative, sull’appartenenza e sulla libertà di immaginarsi altrove.

La produzione è firmata Società per attori e Accademia Perduta Romagna Teatri, con costumi di Giulio Morini e aiuto regia di Tommaso Ferrero.

Foto di Serena Pea