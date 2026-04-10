Inaugurate la nuova palestra e la nuova mensa della scuola: investiti oltre 2 milioni e 600mila euro

Scarlino (Grosseto). Oggi, il Comune di Scarlino ha inaugurato la nuova palestra e la mensa scolastica del plesso di via Lelli, al termine di un percorso articolato che ha visto l’amministrazione impegnata negli ultimi anni nella realizzazione e nel completamento di due opere fondamentali per la qualità dell’offerta educativa e per la crescita della comunità.

Si tratta di un intervento complessivo che supera i 2,6 milioni di euro e che ha visto convergere risorse della Regione Toscana, fondi Pnrr e investimenti diretti del Comune, con l’obiettivo di dotare il territorio di spazi moderni, sicuri e pienamente funzionali alle esigenze della scuola.

La palestra e la mensa

La nuova palestra rappresenta il primo stralcio di un progetto più ampio, finanziato dalla Regione Toscana con risorse Fsc 2021-2027 per 1,8 milioni di euro e integrato da risorse comunali. L’intervento ha portato alla realizzazione della struttura, dell’atrio e degli spogliatoi al grezzo, in attesa del completamento del secondo lotto già finanziato, che consentirà la piena operatività degli ambienti. Parallelamente, l’amministrazione ha investito anche nell’acquisto di arredi e attrezzature sportive per garantire fin da subito un utilizzo adeguato e sicuro degli spazi.

La mensa scolastica è stata invece realizzata grazie a un finanziamento Pnrr di oltre 770mila euro, integrato da risorse comunali per circa 64mila euro, oltre alle spese sostenute per allestimenti e attrezzature. La struttura è entrata in funzione con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, offrendo un servizio essenziale per le famiglie e contribuendo a migliorare l’organizzazione della giornata scolastica.

«L’inaugurazione di oggi rappresenta un passaggio di grande valore per Scarlino – dichiara il sindaco Francesca Travison – perché consegniamo alla comunità due spazi fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi. È il risultato di un lavoro lungo e complesso, che ha richiesto capacità amministrativa, visione e determinazione, soprattutto in una fase in cui l’aumento dei costi e le modifiche normative hanno reso necessario ripensare e adattare i progetti. Abbiamo scelto di andare avanti, investendo risorse e costruendo le condizioni per portare a termine opere che incidono concretamente sulla qualità della vita delle famiglie».

«La realizzazione della palestra è stata un intervento particolarmente impegnativo dal punto di vista tecnico e amministrativo – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli – perché abbiamo dovuto affrontare una revisione progettuale significativa a seguito dell’aggiornamento dei prezziari e delle normative. Nonostante questo, siamo riusciti a portare a compimento il primo lotto e a programmare il completamento degli spogliatoi, già finanziato, che consentirà di rendere pienamente fruibile la struttura. È un risultato importante che testimonia la solidità del lavoro svolto dagli uffici e la capacità dell’ente di governare interventi complessi».

«Queste opere hanno un valore che va oltre la dimensione infrastrutturale – aggiunge il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Michele Bianchi – perché incidono direttamente sulla qualità dell’esperienza scolastica. La mensa e la palestra sono spazi educativi a tutti gli effetti, luoghi in cui si costruiscono relazioni, si promuovono stili di vita sani e si rafforza il senso di comunità. Garantire ambienti adeguati significa investire nel presente e nel futuro dei nostri studenti, offrendo loro opportunità concrete di crescita».