Variante alloggi, Manni vota ‘No’: “Senza residenti non c’è futuro”

Follonica (Grosseto). “Qui non stiamo parlando di metri quadri. Stiamo parlando di persone che non riescono più a trovare casa nella propria città”.

È con queste parole che il consigliere comunale del gruppo misto, Giacomo Manni, è intervenuto in Consiglio comunale a Follonica sulla variante agli alloggi, annunciando il proprio voto contrario.

“Negli ultimi anni Follonica ha perso residenti – ha spiegato – e il rischio concreto è quello di scendere a breve sotto la soglia dei 20.000 abitanti, con tutte le conseguenze che conosciamo in termini di servizi, risorse e tenuta complessiva della città. Sempre più giovani, coppie e famiglie si trovano davanti a un muro: lavorano, hanno un reddito, ma non riescono a permettersi una casa. Questo è il punto vero, ed è un punto umano prima ancora che urbanistico”.

Secondo Manni, il rischio è quello di continuare a discutere senza guardare in faccia la realtà: “In aula si parla di Sul, di Se, di metrature. Ma fuori da qui c’è una città che cambia, che invecchia, che perde energie. Ci sono ragazzi che vorrebbero restare e non possono. Ci sono famiglie che fanno fatica a costruire un futuro qui”.

Il consigliere ha richiamato quindi la necessità di cambiare approccio: “Non possiamo limitarci a discutere se un alloggio debba essere da 70 o 80 metri quadri. Dobbiamo chiederci per chi stiamo costruendo e che tipo di città vogliamo essere tra dieci anni”.

Al centro dell’intervento anche il tema della cosiddetta “fascia grigia”: “Non parliamo solo di emergenza abitativa, ma di tutte quelle persone che restano fuori da ogni misura di sostegno e che, allo stesso tempo, non riescono ad accedere al mercato. Sono lavoratori, giovani, famiglie. Sono la parte viva della città”.

Un passaggio significativo è dedicato anche alla destagionalizzazione: “Se vogliamo davvero una città viva tutto l’anno, dobbiamo avere più residenti. Non bastano le presenze turistiche. Una città vive se ci sono persone che la abitano ogni giorno, che la tengono accesa d’inverno, che costruiscono relazioni, comunità”.

Da qui la critica alla mancanza di una visione complessiva: “Esistono strumenti, esistono esperienze già avviate altrove, dall’housing sociale alla residenzialità integrata. Qui invece si continua a ragionare con schemi del passato, come se nulla fosse cambiato. E colpisce ancora di più la distanza tra ciò che viene enunciato e ciò che poi si traduce concretamente nelle scelte. L’Urban Center viene richiamato come luogo di confronto e di costruzione della città, ma oggi questa coerenza non si vede. Se vogliamo affrontare davvero il tema dell’abitare, serve trasformare quegli strumenti in percorsi reali, capaci di incidere sulle decisioni e non restare solo dichiarazioni di principio. Altrimenti rischia di diventare solo una cornice vuota”.

Per questo la scelta del voto contrario: “Non è un no allo sviluppo, ma a un’idea di sviluppo che non mette al centro le persone. Follonica ha bisogno di scelte coraggiose, di una visione che guardi avanti e che rimetta al centro chi questa città la vive davvero”.

E Manni ha concluso: “Una città non è fatta solo di edifici. È fatta di persone. E senza persone, senza residenti, non c’è futuro”.