Inclusione e lavoro: rinnovata convenzione tra Comune e Coeso per percorsi socio-terapeutici in biblioteca

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato il rinnovo della convenzione con Coeso – Società della Salute dell’area socio-sanitaria grossetana per la realizzazione di percorsi terapeutici di socializzazione e riabilitazione rivolti a persone con disabilità o a rischio di emarginazione, attraverso inserimenti in ambienti di lavoro.

L’accordo, che prosegue un’esperienza già consolidata e riconosciuta come positiva, consente di attivare progetti individuali all’interno della biblioteca comunale, con finalità terapeutiche, riabilitative e sociali, senza configurare alcun rapporto di lavoro subordinato.

“Con questo rinnovo – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – confermiamo una scelta di civiltà e attenzione concreta verso le persone più fragili. Non si tratta solo di un progetto, ma di un percorso che restituisce dignità, autonomia e relazioni sociali. Il lavoro, anche nella sua dimensione terapeutica, diventa uno strumento fondamentale per ricostruire fiducia e prospettive di vita”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla cultura, Luca Agresti: “La biblioteca comunale si conferma non solo come luogo di cultura, ma anche come spazio di inclusione e crescita personale. Questi percorsi rappresentano un valore aggiunto per tutta la comunità, perché favoriscono l’incontro, la partecipazione e il senso di appartenenza. È un modello che unisce servizi culturali e politiche sociali in modo efficace e innovativo”.

La durata della convenzione è fissata in un anno, con possibilità di rinnovo tacito, e prevede che il Coeso garantisca anche la copertura assicurativa dei partecipanti.

Un’iniziativa che rafforza il ruolo del Comune di Grosseto nel promuovere politiche integrate tra sociale, cultura e inclusione, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno.