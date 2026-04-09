L’Unione dei Comuni assume due vigili urbani: ecco come candidarsi

Colline Metallifere (Grosseto). In previsione della stagione estiva il Servizio politiche del personale programmazione e reclutamento dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, su indicazione del Comune di Civitella Paganico e dell’Unione, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 2 nuova unità di personale con profilo professionale di istruttore di vigilanza – area degli istruttori.

Nello specifico, il primo classificato in graduatoria entrerà in servizio al Comune di Civitella Paganico per un periodo di 4 mesi, mentre il secondo sarà assegnato all’Unione, con destinazione prioritaria sul territorio del Comune di Monterotondo Marittimo, per un periodo di 3 mesi.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro venerdì 24 aprile alle ore 12 ed essere redatta in modalità telematica tramite la piattaforma InPA, raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione del candidato sullo stesso portale.

Copia integrale del bando è pubblicata all’indirizzo www.unionecomunicollinemetallifere.it, Amministrazione trasparente, nella sezione “Bandi di concorso” (link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=176&CDOC=363 ).

Nel bando si trovano informazioni sui requisiti per l’ammissione, le modalità di registrazione al Portale unico del reclutamento, le modalità di partecipazione e il programma del concorso.

Per la partecipazione alla selezione è necessario effettuare, pena esclusione, il pagamento di 10,00 euro quale tassa di concorso. Il versamento dovrà essere effettuato, entro il termine di scadenza previsto all’articolo 2 dell’avviso, tramite bonifico bancario intestato al tesoriere dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Massa Marittima – IBAN IT 89 U 01030 72290 000001054714 BIC – SWIFT PASCITMMMSS.

La ricevuta/attestazione di avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di selezione.

Già fissata la prova scritta, che si svolgerà giovedì 7 maggio a partire dalle 9.00, in luogo che sarà comunicato sul sito web istituzionale dell’Unione, al link www.unionecomunicollinemetallifere.it, Amministrazione Trasparente, nella sezione “Bandi di concorso”.