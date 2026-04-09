Agricoltura green e tutela prodotti tipici: la Camera di Commercio pubblica due bandi per le imprese

Grosseto. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno annuncia l’apertura a partire da oggi, 9 aprile, di due nuove misure a sostegno dell’economia territoriale: il “Bando Agricoltura Green” ed il “Bando a sostegno delle iniziative locali e di valorizzazione dei prodotti tipici“. Questi due nuovi interventi si aggiungono alle misure già pubblicate dall’Ente, per un totale di 600mila euro di risorse camerali, mentre altri bandi e premi saranno pubblicati nelle prossime settimane.

“Bando Agricoltura Green”

Mette a disposizione delle imprese agricole delle province di Grosseto e Livorno una dotazione finanziaria complessiva di 180mila euro. Attraverso questa misura, la Camera di Commercio intende favorire l’implementazione di nuove attrezzature e soluzioni ecosostenibili all’interno dell’attività agricola e delle filiere agroalimentari tradizionali, contribuendo così alla realizzazione della transizione ecologica. Per supportare questi investimenti, l’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, calcolate al netto dell’Iva, per un importo unitario massimo concesso di 3.000 euro.

È inoltre prevista una speciale premialità dedicata alle eccellenze del territorio: nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati da imprese agricole con produzione certificata Dop o Igp, oppure che producono seguendo il metodo biologico, il contributo copre sempre il 60% delle spese, ma il tetto massimo viene innalzato fino a 4.000 euro. Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi che operino nel settore dell’agricoltura con i seguenti codici Ateco: A01 – Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; A02 – Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali.

Bando a sostegno delle iniziative locali e di valorizzazione dei prodotti tipici

Con questo strumento, l’Ente camerale si pone l’obiettivo di sostenere iniziative di valorizzazione, sviluppo e promozione del proprio territorio dal punto di vista ambientale, culturale e turistico. Possono partecipare: associazioni di categoria e loro società di servizi; Centri commerciali naturali, soggetti iscritti al Rea portatori di interessi collettivi; soggetti senza scopo di lucro, anche non iscritti al Rea che abbiano come finalità la promozione e valorizzazione del territorio e della sua cultura; Pubbliche Amministrazioni delle province di Grosseto o Livorno. I fondi andranno a coprire le spese di comunicazione necessarie per lo svolgimento di eventi pubblici. La dotazione finanziaria stanziata ammonta a 30.000 euro. La misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle suddette spese di comunicazione, calcolate al netto dell’Iva, per un importo massimo erogabile pari a 3.000 euro. Per le iniziative specificatamente dirette alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, la copertura del contributo a fondo perduto sale al 60% delle spese ammissibili.

Gli altri bandi già aperti

Bando a sostegno della creazione d’impresa: supporto alla nascita di nuove imprese con contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro (60% delle spese, elevabile al 70% per passaggi generazionali), dedicato alle attività avviate dal 1° gennaio 2026.

Bando per il sostegno alle imprese di vicinato: misura per il commercio al dettaglio (entro 300 mq) e la ristorazione, che finanzia al 60% (fino a 2.500 euro) acquisti di attrezzature, sistemi di sicurezza (videosorveglianza, casse automatiche, blindature) e strumenti promozionali.

Bando per la transizione sostenibile delle imprese turistiche: sostegno a strutture ricettive, ristorazione e parchi/musei per soluzioni green (elettrodomestici classe A, ricariche elettriche, recupero acqua). Contributo al 60% fino a 3.000 euro.

Bando per le certificazioni di qualità: contributi al 60% fino a 2.000 euro per incentivare la competitività di tutti i settori tramite l’acquisizione di certificazioni (ISO, prodotto, sostenibilità).

Bando a sostegno della creazione di società benefit: misura volta a favorire la costituzione o trasformazione di Pmi in società benefit, coprendo il 60% di spese notarili, consulenze e formazione, fino a 4.000 euro.

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma Restart. Si ricorda che i bandi sono a sportello, con valutazione delle domande in base all’ordine cronologico di arrivo. Gli avvisi e la modulistica sono disponibili sul sito www.lg.camcom.it