Raduno delle Porsche alla Rocca pisana: una giornata tra motori e scoperta del territorio

Scarlino (Grosseto). Domenica 12 aprile la Rocca pisana ospiterà il raduno automobilistico dedicato agli appassionati di vetture Porsche, promosso dall’associazione Asd Gt Tour e patrocinato dal Comune di Scarlino.

L’evento si svolgerà dalle 10.30 alle 17.30 nel parcheggio della Rocca, luogo individuato dagli organizzatori come punto di arrivo e di partenza per una giornata che unisce passione per i motori e valorizzazione del territorio.

La scelta di Scarlino si inserisce in un percorso che guarda alla qualità dell’esperienza e alla possibilità di vivere il paese nella sua dimensione più autentica.

Il programma

Dopo l’arrivo e la sosta delle vetture alla Rocca pisana, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del centro storico, con un percorso guidato che li condurrà tra i principali luoghi di interesse, con soste nelle attività locali e nei ristoranti del borgo.

Ad accompagnare il gruppo saranno Lorenzo Marasco, direttore dei Musei di Scarlino, e il funzionario comunale Marco Bizzarri, in un itinerario pensato per offrire una lettura del territorio che tenga insieme storia, paesaggio e accoglienza.

Nel corso della giornata è previsto anche un momento di saluto istituzionale da parte del sindaco Francesca Travison e dell’assessore al turismo Silvia Travison.

«Scarlino è stata scelta per le sue caratteristiche e per la qualità del contesto che offre – dichiara l’assessore al turismo Silvia Travison –. Occasioni come questa permettono di far conoscere il paese attraverso un’esperienza diretta, che mette in relazione il patrimonio storico con la rete delle attività e dei servizi, contribuendo a generare presenze e attenzione verso il territorio».

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, nella giornata di domenica 12 aprile sono previste alcune modifiche temporanee alla circolazione. Dalle 8.00 alle 20.00 sarà vietato il transito e la sosta nel parcheggio della Rocca pisana, con rimozione forzata dei veicoli, ad eccezione dei mezzi dei partecipanti all’evento.