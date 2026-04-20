Banca Tema approva il bilancio: utile di oltre 21 milioni di euro

Grosseto. L’assemblea dei soci di Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo, si è riunita nella mattina di domenica 19 aprile al centro congressi della Fattoria La Principina a Grosseto. All’assemblea erano presenti, fisicamente o per delega, oltre 1.500 soci, che hanno approvato il bilancio d’esercizio 2025.

Banca Tema ha chiuso l’esercizio 2025 con risultati molto soddisfacenti in uno scenario economico complesso e caratterizzato da incertezza. In questo contesto, Banca Tema ha dimostrato grande capacità di resilienza e di essere molto ben strutturata, patrimonialmente ed organizzativamente.

I numeri

La solidità dell’istituto è ancora cresciuta rispetto ai già buoni risultati del 2024: l’utile netto conseguito, di oltre 21 milioni di euro, ha portato il patrimonio di bilancio a 216 milioni di euro. Il Core Tier 1 Ratio, al 31 dicembre 2025, sale al 21,87%, rispetto al 19,40% del 2024. Il Total Capital ratio, a fine anno, ammontava al 22,45%, rispetto al 21,45%, dell’anno precedente.

Anche la rischiosità ha continuato a diminuire grazie ad un’attenta politica di gestione e con l’attuazione di un impegnativo piano di derisking. I crediti deteriorati lordi al 31 dicembre 2025 sono scesi al 3,18% degli impieghi complessivi, contro il 4,08% dell’anno precedente. I crediti deteriorati netti ammontano allo 0,75%, contro l’1,71% del 2024, sempre rispetto al totale degli impieghi.

Si consolida anche l’attività nei territori di competenza compresi in 3 regioni – Toscana, Umbria e Lazio – e 5 province – Grosseto, Siena, Arezzo, Perugia e Viterbo – in cui sono dislocate 46 filiali con 95 comuni di operatività e un organico composto da 350 dipendenti. I crediti verso la clientela sono stabili a 1,4 miliardi di euro. La comunità di appartenenza esprime un elevato grado di fiducia nella banca, che annovera 19.224 soci e oltre 70mila clienti. Il 2025 si chiude con un segno positivo anche relativamente alle masse amministrate per conto della clientela, costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito e assicurativo, che ammontano complessivamente a 2,97 miliardi di euro, evidenziando un aumento di 89 milioni di euro su base annua (+ 3%). In particolare, la raccolta diretta a fine anno era di 2 miliardi di euro. Molto significativo l’incremento della raccolta indiretta, che sale del 12% e raggiunge i 970 milioni di euro. Oltre il 60% è composto da raccolta qualificata, risparmio gestito e assicurativo.

“Anche i risultati consolidati al 31 dicembre 2025 del Gruppo Bcc Iccrea, del quale la nostra Banca fa parte, sono risultati ottimi sia in termini di redditività che di assetto patrimoniale – si legge in una nota dell’istituto di credito –. Fa piacere ricordare che il nostro è il primo gruppo bancario italiano tra quelli con capitale interamente italiano, il secondo gruppo nazionale per numero di sportelli e il primo gruppo bancario italiano per Cet 1 Ratio”.

Il presidente Francesco Carri manifesta “grande soddisfazione per i risultati positivi conseguiti da Banca Tema per l’esercizio 2025. Nonostante lo scenario economico sia complesso, Banca Tema risulta ben strutturata, con adeguati profili patrimoniali e buona capacità reddituale.

“E’ doveroso ringraziare, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, tutti i collaboratori della banca, per l’impegno profuso, la professionalità dimostrata e i concreti risultati raggiunti – spiega Carri –. Un ringraziamento particolare a tutti i soci e clienti che ci rinnovano la fiducia ogni giorno, consentendo alla banca di crescere a beneficio di tutta la comunità. Banca Tema si caratterizza per un ottimo assetto organizzativo che ha consentito di ottenere un’efficiente funzionalità operativa, così come hanno dimostrato i risultati raggiunti, superiori alle previsioni. La rete degli sportelli è risultata adeguata a garantire servizi efficienti ed efficaci ai nostri soci e clienti, assicurando il mantenimento del forte legame relazionale e fiduciario con gli stessi e con i territori di operatività”.

“Nel sistema bancario italiano, proseguono i processi di aggregazione che generano banche di grandi e grandissime dimensioni. In questo scenario, rimane importantissima la presenza delle banche di prossimità, con centri decisionali nel territorio, come le Banche di Credito Cooperativo, per favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato – continua Carri -. In occasione del convegno del 16 gennaio scorso, dal titolo ‘Il valore della biodiversità nel sistema bancario a 35 anni dalla legge Amato’, organizzato da Banca Tema con la Fondazione Polo universitario grossetano, è stata condivisa da tutti i partecipanti l’importanza che coesistano forme di banca diverse e alternative, consapevoli che l’omologazione genera fragilità al sistema finanziario nel suo complesso. Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica, ha sottolineato il ruolo importante ricoperto dalle banche di credito cooperativo, dichiarando che ‘l’elemento di rilievo sta proprio nella vicinanza geografica e nel forte radicamento locale, anche per il tramite dell’erogazione di credito, riconosciuti sempre più come fattori in grado di favorire stabilità, crescita, inclusione finanziaria e coesione sociale’. Il 2025 è stato proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Anno internazionale delle cooperative con il tema ‘Le cooperative costruiscono un mondo migliore’. Un attestato da un lato, e un impegno, dall’altro, che le Bcc hanno sempre fatto propri”.

“Sempre più studi evidenziano che la presenza di una Bcc genera maggiore crescita economica e minore disuguaglianza – prosegue Carri -. L’attività delle Bcc riduce le povertà ed amplia le opportunità di accesso al credito, soprattutto per piccole imprese. La consapevolezza di quanto richiamato, ci responsabilizza tutti, amministratori e soci, e ci impone un forte e coerente impegno quotidiano. Con il supporto del Gruppo Bcc Iccrea, vogliamo continuare ad essere protagonisti per lo sviluppo dei territori. La nostra attività continuerà ad essere rivolta all’economia reale, con un’attenzione particolare alle imprese, al terzo settore, alle famiglie ed ai giovani, coltivando fiducia. Con questi obiettivi, sono proseguiti, anche quest’anno, gli interventi a supporto delle associazioni e degli enti del territorio e sono stati erogati in totale contributi per oltre 900mila euro. Lo sviluppo della digitalizzazione non farà venir meno la nostra disponibilità al dialogo e al confronto con soci e clienti. Progresso tecnologico ed utilizzo dell’intelligenza artificiale non dovranno mai sostituirsi alle relazioni umane. Lo sviluppo scientifico e quello tecnologico saranno al servizio della persona e del bene comune. Siamo convinti che il metodo cooperativo, se correttamente applicato, proprio nei periodi economicamente e socialmente più difficili, continui a costituire un valido strumento per dare risposte concrete ai bisogni della gente”.

“Ringraziamo sentitamente gli amministratori di Tema Vita, l’associazione mutualistica di Banca Tema, per la preziosa attività svolta in ambito sanitario, culturale e sociale che si affianca ed integra quella svolta dalla banca. La Mutua annovera già oltre 6.900 soci e si auspica che anche coloro che ancora non hanno aderito possano farlo, apprezzandone compiutamente le caratteristiche e l’azione svolta – termina Carri -. Continueremo ad impegnarci fortemente per promuovere progetti orientati alla sostenibilità e per ridurre l’impatto ambientale della banca. Proseguirà il dialogo con le istituzioni, le imprese e le associazioni, per favorire i processi di transizione ecologica”.

Il direttore generale Fabio Becherini ringrazia “tutti i collaboratori per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata, che hanno permesso di raggiungere risultati importanti, nonostante l’incertezza del contesto in cui si è continuato ad operare”.

“Il bilancio 2025 di Banca Tema si chiude con estrema soddisfazione – spiega Becherini –:

utile in crescita: a conferma di una gestione solida e lungimirante;

volumi in aumento: segno della fiducia che famiglie e imprese continuano a riporre in noi;

qualità del credito: una forte diminuzione del credito deteriorato testimonia l’attenzione alla qualità dei finanziamenti erogati a favore del nostro tessuto economico e la nostra capacità di sostenerlo con responsabilità.

Questi numeri non sono semplici cifre contabili, ma lo strumento che ci permette di reinvestire valore nei nostri borghi della Maremma, del Senese, dell’Aretino, della Tuscia e del comprensorio umbro.

Per questi obiettivi ha lavorato, e continuerà a lavorare, Banca Tema. Per promuovere fiducia e futuro, restando custodi della coesione sociale della nostra terra. In modo concreto”.

“Anche nel 2025 sono state messe a disposizione delle comunità locali tutte le potenzialità per rimanere al fianco delle famiglie e delle imprese e per sostenerle, riuscendo a dare risposte rapide ed efficaci alle richieste di credito – continua Becherini -.Abbiamo reso possibile alla nostra clientela di ricorrere a tutti i supporti finanziari e ai presidi di garanzia che lo Stato e i Consorzi Fidi hanno messo a disposizione per favorire l’erogazione di finanza alle imprese. Tra i più recenti accordi con i Consorzi Fidi ricordiamo le rinnovate convenzioni, che ci consentono di poter meglio supportare i finanziamenti a favore di iniziative imprenditoriali nei nostri territori con condizioni di particolare favore e validi supporti a garanzia. Sono proseguiti i rapporti di collaborazione operativa con le associazioni delle categorie economiche e con tutti i soggetti istituzionali del nostro territorio, con i quali abbiamo condiviso numerose scelte di erogazione di finanziamenti anche a beneficio di nuove iniziative imprenditoriali. E’ stata intensificata la collaborazione con le scuole, promuovendo molte iniziative legate all’educazione finanziaria, con focus costanti sul tema dello sviluppo sostenibile. Si è continuato ad effettuare investimenti infrastrutturali in riqualificazione di immobili e nuove tecnologie, con importanti interventi di ristrutturazione che ci portano ad avere sportelli sempre più moderni e riqualificati anche nell’accoglienza”.

“In un ambito dimensionale ampio, con un presidio esteso a 5 province e 95 Comuni, abbiamo continuato a lavorare come banca di prossimità, rinnovando la vicinanza alle nostre comunità di riferimento – sottolinea Becherini -. L’assetto organizzativo, con la suddivisione del territorio in quattro aree (Grosseto e Costa d’Argento, entroterra maremmano ed alto viterbese, Chiusi, Montepulciano e Umbria, Valdichiana e Arezzo) e la presenza di forti presidi specialistici, ci ha permesso di soddisfare al meglio le esigenze di soci e clienti e di mantenere, allo stesso tempo, l’attenzione sul territorio. Si sono sviluppate, a beneficio dei nostri soci e clienti, con tutte le società espressione della capogruppo Iccrea Banca S.p.A., in particolare quelle dedicate al leasing, al credito al consumo, alla gestione del risparmio e ai prodotti assicurativi. Il tessuto produttivo che caratterizza i territori presidiati dalla nostra banca ha grandi potenzialità di sviluppo. Per questo l’azione di Banca Tema viene impostata guardando al futuro, in un’ottica di lungo termine, con la convinzione che la cooperazione di credito continuerà ad essere sempre necessaria per favorire lo sviluppo economico ed accrescere il benessere sociale dei nostri territori”.

“Le nostre terre, ricche di storia e cultura, meritano attenzione e investimenti. Siamo consapevoli che una parte fondamentale del nostro impegno è dedicata a promuovere iniziative che possano stimolare lo sviluppo economico locale. Ogni cooperativa, ogni azienda e ogni famiglia nella nostra area deve poter contare su un supporto solido e affidabile, affinché nessuno rimanga indietro. La nostra attenzione alla diversità sociale è cruciale. L’inclusione è al centro della nostra missione, poiché crediamo che una società sostenibile possa prosperare solo quando ogni cittadino ha accesso ad opportunità concrete. Siamo fermamente convinti che la banca non sia solo un luogo di transazioni, ma un motore di sviluppo e un punto di riferimento per la comunità – termina Becherini -. Per questo motivo, continueremo a lavorare per «parificare le opportunità», sostenendo progetti e investimenti destinati a valorizzare le potenzialità del nostro territorio, mantenendo sempre a cuore la promozione della fiducia e del futuro dei nostri soci e clienti. La nostra missione è quella di essere una presenza costante e attiva, per garantire che la democrazia economica sia un principio fondamentale della nostra azione quotidiana”.