Civitella Paganico, si accelera la consegna delle 6card

Civitella Paganico (Gr) – Il Comune di Civitella Paganico sta per compiere un altro importante passo avanti nell’attuazione del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, avviato nel2024 dall’Amministrazione comunale, in piena sinergia con Sei Toscana e l’ATO Toscana Sud, per realizzare una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti, con l’obiettivo di incrementare la quantità della raccolta differenziata, di migliorare la qualità dei materiali avviati a riciclo e, più in generale, di garantire ai cittadini una maggiore qualità della vita.

Il sistema introdotto nel 2024 si fonda su un modello integrato, che affianca la raccolta porta a porta e la raccolta stradale. Un modello che, sin dalle prime fasi di attuazione della riorganizzazione, ha permesso alla comunità di compiere tanti e importanti progressi nella gestione dei rifiuti, a cominciare proprio dalla raccolta differenziata. Grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini, infatti, oggi la quantità di materiali che vengono avviati a riciclo si attesta al di sopra del 62%, con un salto di oltre 10 punti rispetto al 2022.

Ma i risultati del lavoro di riorganizzazione di questi anni riguardano anche altri importanti aspetti. A cominciare dal decoro urbano, migliorato anche grazie all’utilizzo di cassonetti informatizzati, tuttora liberamente accessibili ma che, come annunciato ampiamente, andranno a breve incontro alla chiusura. Per conferire i rifiuti nei cassonetti, dunque, sarà presto necessario utilizzare la tessera 6Card, la cui distribuzione ai cittadini è partita sin dal 2024 ma che ora, nella prospettiva della chiusura dei cassonetti, dovrà subire un’ulteriore accelerazione.

La 6Card diventerà, dunque, uno strumento prezioso, necessario anche per usufruire di altri servizi assai utili per i cittadini, come il conferimento dei piccoli RAEE nei box ad accesso controllato installati a Civitella Marittima e a Paganico e l’accesso al nuovoCentro di raccolta di Civitella Paganico che, completati gli ultimi interventi e ottenute le ultime autorizzazioni, è ormai prossimo all’apertura.

È allora fondamentale che i cittadini, che ancora non lo hanno fatto, si rechino a ritirare entro il 30 aprile, la propria tessera 6Cardpresso uno dei punti di consegna predisposti:

a Paganico, presso l’Ufficio Comunale distaccato

il lunedì dalle ore 8.00 alle ore 10.30

a Civitella Marittima, presso il Palazzo Comunale

il martedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Insieme, sarà possibile fare questo nuovo importante passo avanti verso un servizio sempre più sostenibile e di qualità.