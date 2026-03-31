Turismo, Giovani Democratici: “Grave assenza del sindaco al convegno, il Comune non ha una visione”

Orbetello (Grosseto). “Sabato scorso si è tenuto a Orbetello il convegno sul turismo organizzato da Orbetello Bene Comune, un momento di confronto importante che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, operatori del settore, amministratori e rappresentanti istituzionali. Dal dibattito sono emersi molti spunti sul futuro del turismo nella nostra città e sull’idea di sviluppo che vogliamo costruire per il territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Matteo Porta, segretario dei Giovani Democratici di Grosseto.

“Ha colpito, però, l’assenza del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, unico sindaco mancante tra quelli invitati della Costa d’Argento. Erano presenti, invece, gli altri sindaci del territorio e persino l’assessore al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras. Non era presente neppure l’assessore al turismo del Comune di Orbetello – continua la nota -. Un’assenza che non è passata inosservata e che è stata stigmatizzata negativamente anche dagli altri amministratori presenti (tra i sorrisi imbarazzati del pubblico), i quali si sono chiesti come fosse possibile che il Comune che ha patrocinato l’iniziativa non fosse rappresentato dal proprio sindaco”.

“Nel merito del confronto, uno dei temi più interessanti affrontati è stato quello del rapporto tra ‘turistificazione’ e turismo: da una parte la qualità della vita quotidiana dei residenti, dall’altra la pianificazione di politiche capaci di attrarre visitatori. In sostanza, ci si è chiesti se venga prima il benessere dei cittadini, che rende un territorio attrattivo, oppure se siano le politiche turistiche a generare sviluppo – sottolinea Porta – . La nostra risposta è chiara: occorre trovare un equilibrio. Un territorio è davvero attrattivo quando chi ci vive sta bene, ma al tempo stesso servono servizi, infrastrutture e una visione capace di costruire un turismo ecosostenibile e moderno. Purtroppo, ad Orbetello assistiamo all’esatto contrario. Le piste ciclabili vengono annunciate da anni, i costi lievitano, ma permane l’incapacità di portare i progetti a compimento. Il progetto di mobilità sostenibile Life for Silver Coast è finito sotto la lente della Guardia di Finanza. Si continua a parlare di traghetti elettrici in laguna, salvo poi giustificare ogni ritardo sostenendo che ‘la laguna è troppo bassa’ come se questo bastasse a nascondere l’assenza di una strategia seria”.

“Allo stesso modo, si registrano ritardi continui nella partecipazione ai bandi e nella richiesta di finanziamenti, compresi quelli del Pnrr, nell’indifferenza generale. Sulla laguna, poi, la responsabilità viene sistematicamente scaricata sulla Regione, senza che il Comune si assuma mai il proprio ruolo. Gli operatori turistici denunciano da tempo lo stato di abbandono del territorio. Basta guardare a ciò che accade nei comuni vicini: a Castiglione della Pescaia, ad esempio, lungo le piste ciclabili sono stati installati persino kit gratuiti di riparazione per biciclette. Da noi, invece, manca ancora perfino una visione minima di ciò che dovrebbe essere un turismo sostenibile. Il problema, oggi, non è l’assenza di risorse o di idee. Le risorse ci sono, così come ci sono tanti giovani preparati, competenti e desiderosi di mettersi a disposizione della comunità. Manca, purtroppo, la volontà politica e la capacità amministrativa di intercettare queste energie e trasformarle in progetti concreti – termina il comunicato -. Orbetello merita una classe dirigente presente, capace di ascoltare, progettare e cogliere le opportunità per il futuro del territorio”.