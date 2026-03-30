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Lavori anti allagamenti: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Maestrino

di Redazione
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Magliano in Toscana (Grosseto). Un nuovo intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il fosso Maestrino, affluente sinistro del torrente Osa, nell’unità idrografica Albegna, a Montiano, nel comune di Magliano in Toscana.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di decespugliazione della vegetazione in eccesso nella sezione idraulica, per garantire il corretto deflusso delle acque e contenere il rischio idraulico. Il corso d’acqua scorre sotto il ponte della strada di Cupi e l’intervento ha avuto anche l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità.

Le attività, comprese nel piano delle attività di bonifica, sono state realizzate nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la protezione dell’ambiente, della flora e della fauna.

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