Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie del paese

Monte Argentario (Grosseto). Martedì 31 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro nel comune di Monte Argentario per un intervento di bonifica della rete idrica in via Fosso delle Buche, a Porto Ercole.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza Giovanni XXIII, piazza Roma, piazza San Paolo della Croce, via Aiaccia, via dei Tre Forti, via Fosso dell’Aiaccia, via della Marina, via delle Buche, via delle Rose, via dell’Ospizio, via del Mandrione, via Don Gabriele Paradisi, via Fosso delle Buche, viale Caravaggio, via San Francesco d’Assisi, via San Paolo. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.
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