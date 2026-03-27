Isola del Giglio, i sindacati: “Ancora stipendi non erogati da parte dell’amministrazione”

Grosseto. “Ci è giunta notizia dai dipendenti del comune di Isola del Giglio che non saranno erogati nei tempi previsti gli emolumenti relativi al mese di marzo 2026”.

A dichiararlo, in una lettera inviata anche alla Prefettura e al sindaco dell’Isola del Giglio Armando Schiaffino, è la segreteria della Uil Fp area vasta Toscana Sud Est.

“Una situazione grave, che si verifica solo per l’Isola del Giglio rispetto a tutto gli altri enti locali della provincia e probabilmente unica nel contesto nazionale – sottolinea il sindacato -. Questa situazione si ripete a distanza di pochi mesi e a riguardo basti pensare a quello che si è verificato nei mesi di fine anno 2025. Per questa organizzazione tale situazione è inaccettabile anche perché recidiva di un comportamento che dimostra inadempienze e carenze gravi da parte dell’amministrazione che, pur conoscendo le difficoltà organizzative interne, non ha provveduto ad intraprendere azioni finalizzate ad evitare disagi che vanno a ricadere sulle spalle dei lavoratori”.

“Chiediamo pertanto di avere risposta sui tempi di erogazione degli stipendi – termina la nota – e si diffida l’amministrazione affinché intraprenda azioni finalizzate a risolvere il problema ed evitare che tali situazioni non si ripetano nel futuro”.

La Fp Cgil Grosseto interviene con decisione sulla situazione dei lavoratori del Comune di Isola del Giglio, segnalando con una diffida il mancato pagamento degli stipendi relativi al mese di marzo nei tempi dovuti.

“Si tratta di una condizione insostenibile per i dipendenti comunali – dichiara il responsabile enti locali Cristoforo Russo –, che da mesi subiscono ritardi e incertezze sul fronte retributivo. È inaccettabile che, nonostante il recente incontro in Prefettura, l’amministrazione non abbia messo in atto misure organizzative utili a evitare il ripetersi di tali disagi. Si tratta dell’unico caso in tutta la provincia di Grosseto e non è la prima volta che accade. A fine 2025 avevamo già segnalato già una problematica analoga”.

La Fp Cgil Grosseto, che ha già inviato la diffida formale al Comune, chiede chiarimenti: risposte precise sui tempi di erogazione degli stipendi e un intervento immediato per garantire il diritto dei lavoratori a ricevere in maniera puntuale quanto loro dovuto.

“I dipendenti pubblici dell’isola svolgono con dedizione un servizio fondamentale per la comunità – aggiunge Russo – e meritano rispetto e certezza salariale. Non è più tollerabile che inefficienze interne si traducano in disagi economici per chi lavora al servizio dei cittadini”.

La Fp Cgil Grosseto continuerà a monitorare la situazione e a tutelare i lavoratori fino alla piena risoluzione del problema, invitando l’amministrazione comunale a intervenire tempestivamente, assumendosi le proprie responsabilità, e conferma la massima attenzione sul caso.