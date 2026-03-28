Settimana Santa: le celebrazioni presiedute dal Vescovo Bernardino nelle due Diocesi

Grosseto. La Settimana Santa è il “cuore pulsante” dell’anno liturgico per le comunità cristiane.
Non una semplice rievocazione storica, ma un invito corale a rivivere il mistero della Salvezza attraverso riti che uniscono fede, tradizione e riflessione profonda.
Dall’intimità dell’Ultima Cena al silenzio del Sabato Santo, fino all’annuncio della Pasqua, le comunità di Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello si preparano a vivere i momenti salienti del Triduo pasquale. Un percorso che attraversa il dolore del Getsemani e della Croce per approdare allo stupore della Risurrezione.
Di seguito il calendario dettagliato delle celebrazioni presiedute dal Vescovo Bernardino:
Domenica delle Palme – 29 marzo
Ore 11.00 – Cattedrale di San Lorenzo (Grosseto): commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme, benedizione dei rami di palma e d’ulivo e Santa Messa solenne con la lettura della Passione secondo Matteo.
Mercoledì Santo – Primo aprile: le Messe crismali
Ore 16.00 – Antica Cattedrale di Sovana: Messa crismale con il clero e i fedeli della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello
Ore 20.30 – Cattedrale di San Lorenzo: Messa crismale con il clero e i fedeli della Diocesi di Grosseto
Giovedì Santo – 2 aprile
Ore 20.30 – Cattedrale di San Lorenzo (Grosseto): Santa Messa con rito della lavanda dei piedi.
Venerdì Santo – 3 aprile
Ore 18.00 – Chiesa di Santa Maria Assunta, Pitigliano: Azione liturgica della Passione del Signore.
Ore 21.00 – Grosseto: Via Crucis cittadina nel centro storico.
Pasqua di Risurrezione
Sabato 4 aprile, ore 21.30 – Cattedrale di Pitigliano: solenne Veglia pasquale.
Domenica 5 aprile, ore 11.00 – Cattedrale di Grosseto: Santa Messa solenne in Resurrectionem Domini con il canto della sequenza pasquale.
Per gli orari delle altre celebrazioni in cattedrale e delle liturgie nelle parrocchie della città di Grosseto, consultare il sito: www.diocesidigrosseto.it