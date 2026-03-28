“Diritti dimenticati”: conferenza nella sala del Consiglio provinciale

Grosseto. Lunedì 30 marzo, alle 17, nella sala del Consiglio nel palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante, si terrà la conferenza dal titolo “Diritti dimenticati”, che sarà tenuta dall’avvocato Roberto Vannetti, delegato regionale di Amnesty International. Introdurrà l’argomento Paolo Bastianini, vicepresidente della società Dante Alighieri.

L’incontro si focalizza sulla mancata applicazione dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, con particolare riferimento alle gravissime crisi che hanno trasformato in territori di guerra alcuni Paesi quali l’Ucraina, la Palestina, l’Iran. Ma intende considerare anche quelle ingiustizie che si consumano ogni giorno nel mondo e che non ricevono dai mass media la necessaria attenzione.

Nonostante i progressi fatti a livello globale, esistono infatti ancora aree remote, dove diritti fondamentali, come la libertà di espressione, l’accesso all’istruzione, alla sanità o il diritto a un processo equo, sono sistematicamente violati o ignorati.

Isole di oblio in cui la povertà, l’isolamento, le emergenze ambientali o la discriminazione creano condizioni di vita inaccettabili e la risposta umanitaria è insufficiente