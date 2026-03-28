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Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma martedì 31 marzo

di Redazione
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Grosseto. Martedì 31 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Marina di Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via Bellini.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza della Chiesa, via della Conciliazione, via Francesco Baracca, via Generale Luigi Cadorna, via Giovanni Marradi, via Giuseppe Giusti, via Granducato di Toscana, via Giuseppe Giusti, via IX Novembre, viale Giuseppe Giusti, via Niki De Saint Phalle, via Piave, via Vincenzo Bellini, via XXIV Maggio. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

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