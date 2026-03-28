“Il bar sotto il mare”: lo spettacolo in scena al Teatro degli Unanimi

Arcidosso (Grosseto). Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, che continua a proporre spettacoli di qualità capaci di unire linguaggi contemporanei e grandi interpretazioni.

Il prossimo appuntamento è in programma martedì 31 marzo alle 21.00 al Teatro degli Unanimi di Arcidosso con lo spettacolo “Il bar sotto il mare”, tratto dall’opera di Stefano Benni, con Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo Degl’Innocenti e Cosimo Zannelli, per la regia e l’adattamento di Emilio Russo. La produzione è firmata Tieffe Teatro / La Macchina del Suono.

Lo spettacolo

Ispirato all’immaginario surreale e visionario di Benni, lo spettacolo conduce il pubblico in un luogo fuori dal tempo: un bar misterioso, sospeso tra realtà e fantasia, dove si intrecciano storie sorprendenti, ironiche e a tratti grottesche. Un racconto corale che alterna comicità e riflessione, capace di restituire, attraverso il linguaggio teatrale, uno sguardo originale sulla contemporaneità.

Attraverso una drammaturgia vivace e ricca di suggestioni, lo spettacolo propone un viaggio tra narrazione e teatro, dando voce a personaggi e situazioni che si muovono tra sogno e realtà, in un equilibrio continuo tra leggerezza e profondità.

Biglietti e prenotazioni

Inizio spettacolo: ore 21.00

Biblioteca Comunale di Arcidosso – Tel. 0564.965057 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00)

Associazione Né Arte Né Parte – Tel./WhatsApp 347.9081631 (dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00)

I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.