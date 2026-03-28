Nasce Ciolibrì: un’assemblea pubblica per presentare la nuova libreria di comunità

Castel del Piano (Grosseto). Domenica 29 marzo, alle 16.30, a Palazzo Nerucci di Castel del Piano, si terrà l’assemblea pubblica di Ciolibrì Odv, l’organizzazione di volontariato nata per restituire all’Amiata una libreria di comunità: uno spazio dove comprare e scoprire libri, ma soprattutto un presidio culturale vivo, costruito con e per chi abita questo territorio, un punto di riferimento per organizzare eventi culturali e svago sul territorio.

L’incontro sarà l’occasione per presentare formalmente l’associazione e condividere aggiornamenti concreti sull’avanzamento del progetto di riapertura. E i segnali che arrivano dalla comunità sono già chiari: il sondaggio lanciato nelle scorse settimane ha raccolto oltre 600 risposte in meno di una settimana, da tutta l’Amiata. Un risultato che dice quanto il bisogno ci sia, e quanto la voglia di fare sia diffusa.

Perché una libreria di comunità? Perché un territorio senza un luogo dove comprare, scoprire e discutere libri è un territorio che rinuncia a una parte di sé. Ciolibrì nasce dalla convinzione che la cultura non sia un lusso da grandi città, ma un diritto di chi abita i paesi dell’Amiata e dalla voglia concreta di trasformare quella convinzione in qualcosa di reale.

L’assemblea è aperta a tutte e tutti. Chi vorrà potrà anche tesserarsi a Ciolibrì ODV, diventando parte attiva del progetto.

Chiunque voglia saperne di più, sostenere l’iniziativa o capire come contribuire è benvenuto.