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L’Anagrafe sanitaria chiude tre giorni: in corso il trasferimento verso la futura Casa di comunità

Dal 30 marzo al 1 aprile il servizio non sarà attivo, le soluzioni alternative

di Redazione
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Grosseto. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della palazzina dei poliambulatori e il servizio di Anagrafe sanitaria è pronto a tornare nei locali della futura Casa di comunità di Grosseto.

Per permettere il trasferimento, lo sportello di via Don Minzoni 9 sarà chiuso nei giorni di lunedì 30, martedì 31 marzo e mercoledì primo  aprile. 

Per le pratiche di scelta o cambio medico è possibile utilizzare la App Toscana Salute, il sito web https://cambiomedico.sanita.toscana.it/portale/scrivania o recarsi nelle farmacie abilitate.

Per tutti gli altri servizi è possibile scrivere all’e-mail anagrafe.grossetana@uslsudest.toscana.it

Il servizio riaprirà da giovedì 2 aprile, nella struttura al civico 3 di via Don Minzoni, con gli stessi orari:

  • dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12;

  • il lunedì e il giovedì, anche dalle 14.30 alle 16.30.

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