Home Colline MetallifereVerso l’estate: il Comune fissa il calendario della stagione balneare e avvia le attività sul litorale
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Verso l’estate: il Comune fissa il calendario della stagione balneare e avvia le attività sul litorale

Stabiliti i periodi di apertura delle strutture e dei servizi, con l'obiettivo di garantire sicurezza, qualità e una fruizione sempre più ampia della costa

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 23 views

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino ha definito il calendario della stagione balneare e della stagione turistica per il 2026, avviando ufficialmente le attività sul litorale e dando certezze agli operatori del settore in vista dei prossimi mesi.

La stagione turistica prenderà avvio dal 1° aprile e proseguirà fino al 31 ottobre, periodo durante il quale sarà possibile l’apertura facoltativa degli stabilimenti balneari e l’attivazione dei servizi di accoglienza.

La stagione balneare, con obbligo di apertura completa degli impianti e attivazione del servizio di salvamento, è invece fissata tra il terzo sabato di maggio e la terza domenica di settembre.

Una scelta che va nella direzione di favorire una progressiva destagionalizzazione dell’offerta turistica e di garantire. al tempo stesso, sicurezza, presidio e qualità ambientale lungo tutto il litorale, anche in periodi di maggiore afflusso come quello primaverile.

«Con l’avvio della stagione balneare diamo continuità a un lavoro che punta a qualificare sempre di più il nostro litorale – dichiara l’assessore a turismo e politiche del mare, Silvia Travison. La definizione dei periodi consente agli operatori di organizzarsi al meglio e ci permette di offrire servizi già a partire dalla primavera, in linea con una visione che guarda alla destagionalizzazione e a un turismo sempre più legato all’esperienza e alla qualità dell’ambiente».

«Il nostro litorale rappresenta una risorsa fondamentale per Scarlino – aggiunge il sindaco Francesca Travison –. Con questo atto garantiamo un quadro chiaro per operatori e cittadini e rafforziamo l’impegno dell’amministrazione nella tutela, nella sicurezza e nella valorizzazione della costa, anche grazie alla collaborazione con i concessionari e le realtà del territorio».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Estate 2026”: il tour di Francesca Michelin fa...

“Via della Città etrusche”: il Comune sigla un...

Green Game: istituto maremmano protagonista della finale nazionale

Cascate del Mulino: riapre il parcheggio temporaneo

Elezioni Rsu alla Sol.Tiox: ecco la squadra presentata...

La città si rifà il look: nuovo arredo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: