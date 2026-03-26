“Uniti per l’acqua”: studenti collegati dal laboratorio di analisi del Fiora

Grosseto. Secondo appuntamento con “Uniti per l’acqua”, il progetto di educazione ambientale promosso da Acquedotto del Fiora insieme a Legambiente per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela della risorsa idrica e la sostenibilità ambientale.

Nella giornata di oggi si sono svolti due nuovi incontri con le scuole del territorio, collegati in diretta con il laboratorio del Fiora, per raccontare da vicino come viene controllata e garantita la qualità dell’acqua che ogni giorno arriva nelle case di tutti.

La lezione

Gli studenti e le studentesse hanno avuto la possibilità di seguire una vera e propria lezione dal vivo dai laboratori di Acquedotto del Fiora, dove tecnici ed esperti hanno spiegato le fasi di analisi e monitoraggio dell’acqua: dai campionamenti alle verifiche chimiche e microbiologiche, fino ai controlli costanti che assicurano sicurezza e qualità lungo tutta la rete idrica.

L’iniziativa rientra nel percorso educativo costruito da Acquedotto del Fiora e Legambiente per avvicinare le giovani generazioni ai temi della sostenibilità e dell’uso consapevole dell’acqua, una risorsa sempre più preziosa anche alla luce degli effetti della crisi climatica. Attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto con esperti, il progetto intende infatti rafforzare la conoscenza del ciclo dell’acqua e del funzionamento del servizio idrico integrato, rendendo gli studenti protagonisti di una riflessione collettiva sulla tutela di questo bene comune.

Il collegamento di oggi rappresenta il secondo appuntamento del percorso, che sta coinvolgendo numerose classi dei territori serviti dal gestore, con l’obiettivo di costruire una maggiore consapevolezza sull’importanza di comportamenti quotidiani responsabili: dal risparmio idrico alla riduzione degli sprechi.

Il progetto “Uniti per l’acqua” proseguirà nelle prossime settimane con nuovi momenti di approfondimento e attività dedicate alle scuole, continuando a mettere al centro educazione ambientale, conoscenza scientifica e partecipazione delle giovani generazioni.