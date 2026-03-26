Cascate del Mulino: riapre il parcheggio temporaneo

Manciano (Grosseto). Da domani, venerdì 27 marzo, riapre l’area di sosta temporanea alle Cascate del Mulino, uno dei luoghi più frequentati e riconoscibili del territorio comunale di Manciano.
L’area torna accessibile al pubblico dopo il periodo di chiusura, consentendo nuovamente una gestione più ordinata dei flussi di visitatori in uno dei punti di maggiore affluenza, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione primaverile.
La riapertura rappresenta un intervento funzionale a migliorare la fruizione del sito, facilitando l’accesso e contribuendo alla tutela dell’area, attraverso una regolazione più efficace della sosta e della viabilità nelle immediate vicinanze delle cascate.