Home Colline del FioraCascate del Mulino: riapre il parcheggio temporaneo
Colline del FioraNotizie dagli Enti

Cascate del Mulino: riapre il parcheggio temporaneo

Da venerdì 27 marzo torna disponibile lo spazio dedicato alla sosta dei visitatori

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 28 views

Manciano (Grosseto). Da domani, venerdì 27 marzo, riapre l’area di sosta temporanea alle Cascate del Mulino, uno dei luoghi più frequentati e riconoscibili del territorio comunale di Manciano.

L’area torna accessibile al pubblico dopo il periodo di chiusura, consentendo nuovamente una gestione più ordinata dei flussi di visitatori in uno dei punti di maggiore affluenza, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione primaverile.

La riapertura rappresenta un intervento funzionale a migliorare la fruizione del sito, facilitando l’accesso e contribuendo alla tutela dell’area, attraverso una regolazione più efficace della sosta e della viabilità nelle immediate vicinanze delle cascate.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso l’estate: il Comune fissa il calendario della...

La città si rifà il look: nuovo arredo...

Lago dell’Accesa: prosegue il percorso partecipativo con un...

“Offro io”: lo spettacolo conclude la stagione teatrale

Case popolari, pubblicata la graduatoria definitiva: come consultarla

Dal doposcuola al corso di inglese, tutte le...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: