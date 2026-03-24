Sold out “Ti ho sposato per allegria”: Giampiero Ingrassia mette in scena la commedia di Natalia Ginzburg

Follonica (Grosseto). È andata sold out la data di “Ti ho sposato per allegria”, la commedia comica e irresistibile, scritta da Natalia Ginzburg nel 1965, che arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica per la stagione teatrale “La ricerca degli opposti”, giovedì 26 marzo.

Lo spettacolo

Una commedia brillante, con la regia di Emilio Russo per una produzione Tieffe Teatro, Quirino srl, che, con ironia e profondità, continua a interrogare il pubblico sulle dinamiche dell’amore e della vita di coppia. Prima delle undici commedie di Natalia Ginzburg, scritta due anni dopo avere vinto il Premio Strega con il suo capolavoro “Lessico famigliare”, affronta temi eterni come l’amore, le relazioni, le madri, la morte, la diseguaglianza sociale. E ancora una volta ne parla quasi senza parlarne, raccontando storie in apparenza semplici e familiari con la lingua concreta di tutti i giorni.

Saliranno sul palco, al fianco di Giampiero Ingrassia, Marianella Bargilli, Lucia Vasini Claudia Donadoni e Viola Lucio, con Claudia Donadoni assistente alla regia, scene di Fabiana Di Marco, costumi di Pamela Aicardi, musiche di Alessandro Nidi e Andrea Centonze, luci di Mattia De Pace, video di Marco Schiavoni e manichini di Raffaella Montaldo.

“Ti ho sposato per allegria” è stuzzicante, gustosa, stratificata. Come la parmigiana di melanzane che, chissà perché, è l’unico menu previsto da Giuliana che ha appena sposato il semisconosciuto Pietro. Lo spettacolo, nel suo inconsueto articolarsi tra assenze e presenze, è una sorta di vertigine, di labirinto che conduce nello stesso punto dal quale si è partiti e da dove si riparte forse cercando un altro percorso. Il rapporto tra Giuliana e Pietro può reggere per l’allegria, può andare avanti con allegria? Che poi, a ben vedere, non è tanta nell’embrione di ménage familiare che i due stanno affrontando, non c’era nelle premesse e non sappiamo se questa allegria ci sarà in seguito. C’è invece una quasi paradossale sincerità nel mostrarsi per quello che si è. Una sincerità a volte brutale, che fa ripetere ad entrambi e ossessivamente la domanda: “Perché ci siamo sposati?” Sarà questa la formula giusta?

Prima dello spettacolo

Come di consueto, alle 18.30 la sala “Eugenio Allegri” accoglierà la compagnia per l’incontro con il pubblico, condotto da Francesco Bertelli. Anche il 26 marzo sarà possibile partecipare alla cena a teatro con il ristorante Marula (costo 25 euro, prenotazioni al 333.8932217).

Prossimi appuntamenti

Domenica 29 marzo, un nuovo appuntamento con “Famiglie a teatro”: sul palco va in scena Nata Teatro con “Il brutto anatroccolo”. La stagione teatrale prosegue venerdì 10 aprile con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, protagonisti di “Plaza Suite”, di Neil Simon: in una stanza immaginaria dell’hotel Plaza, i due attori mettono in scena tre coppie con le loro diverse caratteristiche e problematiche.

I biglietti per gli spettacoli della stagione teatrale “La ricerca degli opposti”, al prezzo di 25 euro intero e 21 euro ridotto per il primo settore e di 20 euro intero e 13 euro ridotto per il secondo settore, sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda, nella sede di via Roma all’interno del complesso ex Ilva, con apertura ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, oppure online sul sito www.adarte.18tickets.it. Le riduzioni spettano alle persone sotto i 25 anni, sopra i 65 anni e alle persone con disabilità.