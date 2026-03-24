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“Salvo anch’io!”: le persone con disabilità diventano protagoniste della sicurezza in mare

In città l'inclusione cambia prospettiva

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Ribaltare i ruoli per abbattere le barriere, non solo fisiche, ma anche culturali.

Con questo spirito nasce “Salvo anch’io!”, l’iniziativa promossa dal Comune di Follonica attraverso l’assessorato al sociale e al Terzo Settore Sandro Marrini, in collaborazione operativa con la Società nazionale salvamento – Sezione di Follonica.

Il progetto, che si svilupperà tra aprile e giugno tra la piscina comunale e il litorale follonichese, è rivolto in particolare a persone con disabilità cognitive, intellettive, sindrome di Down o disturbi dello spettro autistico.

A presentare l’iniziativa è il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani: “Con ‘Salvo anch’io!’ – dichiara – Follonica conferma la sua vocazione di città inclusiva e all’avanguardia. Non ci accontentiamo più di garantire l’accessibilità ai servizi, ma vogliamo offrire opportunità nuove e diversificate L’obiettivo non è la formazione professionale, ma fare un’esperienza unica: far vivere ai partecipanti il ruolo di chi presta assistenza, imparando a conoscere le procedure, gli strumenti di sicurezza e vivendo simulazioni guidate di soccorso”.

L’assessore al sociale Sandro Marrini esprime soddisfazione: “Abbiamo sentito il bisogno di andare oltre il concetto di mera assistenza. Abbiamo cercato iniziative simili in Italia e in Europa, accorgendoci che un progetto così strutturato e continuativo rappresenta un vero elemento di innovazione sociale. Vogliamo rafforzare l’autostima dei ragazzi, permettendo loro di indossare per un pomeriggio i panni di chi protegge gli altri. È un percorso educativo che non comporta oneri economici per le famiglie o per l’Ente, ma che restituisce un valore sociale immenso alla nostra comunità”.

Il percorso si articola in tre appuntamenti principali, programmati prima dell’inizio della stagione balneare per garantire un contesto controllato e sicuro:

  • aprile e maggio, sessioni alla piscina comunale di Follonica;
  • giugno, esperienza finale direttamente in mare.

Si tratta di tre appuntamenti distinti: l’utente può partecipare a uno solo o a tutti.

Le attività, calibrate sulle capacità individuali e seguite da personale specializzato, prevedono la conoscenza degli ausili di sicurezza, l’uso di attrezzature dedicate e simulazioni di recupero.

Al termine dell’esperienza, a ogni partecipante verrà consegnato l’attestato simbolico “Salvo anch’io!”, a riconoscimento dell’impegno e del ruolo attivo svolto.

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