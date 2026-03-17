Massa Marittima è Comune Plastic Free: premiazione al Teatro Olimpico di Roma

Massa Marittima (Grosseto). Massa Marittima entra ufficialmente nell’elenco dei Comuni Plastic Free d’Italia 2026, un importante riconoscimento assegnato ai territori che si distinguono per l’impegno concreto nella tutela dell’ambiente e nella riduzione dell’inquinamento da plastica.

L’assessore all’ambiente di Massa Marittima, Lorenzo Balestri, ha partecipato a Roma, alla cerimonia di premiazione che si è svolta il 14 marzo al Teatro Olimpico. Insieme a lui erano presenti Monia Polichetti, dell’Ufficio Ambiente del Comune di Massa Marittima, e i referenti locali dell’associazione Plastic Free, Gianluca Ranaldi e Antonella Goracci.

In totale sono stati 141 i Comuni italiani premiati.

“Con orgoglio abbiamo ritirato questo importante riconoscimento – commenta Lorenzo Balestri, assessore all’Ambiente di Massa Marittima – che appartiene a tutta la comunità e che ci sprona a continuare a lavorare insieme all’associazione Plastic Free e ai cittadini per la tutela dell’ambiente. Poco più di un anno fa il Comune ha sottoscritto il protocollo di intesa con Plastic Free ufficializzando l’impegno comune nell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di educazione ambientale. A distanza di un anno arriva questo importante riconoscimento. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che in questi mesi si sono date da fare partecipando alle giornate di raccolta dei rifiuti organizzate dall’associazione, ai cittadini e alle squadre di cacciatori, sempre disponibili per la tutela dell’ambiente.

Un grazie all’Ufficio Ambiente del Comune, nella persona di Monia Polichetti, e soprattutto ai referenti locali di Plastic Free, Gianluca Ranaldi e Antonella Goracci, vero motore di queste azioni collettive di pulizia ambientale che sono state determinanti per raggiungere gli obiettivi richiesti. L’auspicio è di proseguire su questa strada, migliorando ulteriormente nella raccolta differenziata, proseguendo nella sensibilizzazione dei cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e intervenendo tempestivamente nei casi di abbandoni di ingombranti o errati conferimenti.”