Algoritmi e intelligenza artificiale: nuovo appuntamento con il corso d’arte alle Clarisse

Grosseto. Prosegue al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto. il percorso di approfondimento dedicato all’arte contemporanea e al pensiero estetico critico promosso all’interno del corso d’arte di estetica ribelle “La bellezza non salverà il mondo”, ideato e curato dal direttore del Polo, Mauro Papa.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 20 marzo alle 18.00, nella sala conferenze di Clarisse Arte, con l’incontro dal titolo “Domare il mostro. Algoritmi, intelligenza artificiale e disobbedienza estetica”, a cura di Vanessa Rusci.

L’incontro

Artista e ricercatrice, Rusci sviluppa da anni una pratica che indaga il rapporto tra creatività, tecnologia e sistemi algoritmici. Il suo lavoro si concentra in particolare sulle trasformazioni che l’intelligenza artificiale introduce nei processi di produzione artistica, interrogandosi sulle implicazioni etiche, culturali ed estetiche legate all’uso degli algoritmi nella contemporaneità.

Attraverso progetti di ricerca, collaborazioni con centri culturali e tecnologici e attività espositive, l’artista esplora il modo in cui l’intelligenza artificiale ridefinisce il ruolo dell’autore, della macchina e dell’immaginazione, aprendo scenari inediti, ma anche nuove tensioni critiche tra creatività umana e automatizzazione dei processi.

L’incontro offrirà quindi l’occasione per riflettere su come l’arte possa confrontarsi con questi strumenti e, allo stesso tempo, sviluppare forme di “disobbedienza estetica“, capaci di mettere in discussione le logiche algoritmiche e i sistemi di controllo che attraversano il nostro presente.

Per partecipare occorre essere soci di Fondazione Grosseto Cultura: sarà possibile sottoscrivere la card prima dell’inizio della lezione al costo di 10 euro.