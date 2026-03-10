Gestione dei servizi museali: il Comune pubblica il bando

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino ha avviato la procedura pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi al pubblico dei musei comunali, con l’obiettivo di garantire continuità, qualità e sviluppo delle attività culturali legate al patrimonio storico e archeologico del territorio.

La gara riguarda la gestione dei servizi al pubblico dei musei di Scarlino, che comprendono il Museo archeologico del Portus Scabris (Maps) e il Centro di documentazione del territorio Riccardo Francovich con la Rocca pisana, realtà riunite nel sistema museale comunale e inserite nella rete dei Musei di Maremma e nel Parco delle Colline Metallifere.

Il bando

L’affidamento avrà una durata prevista dal 4 aprile 2026 al 31 dicembre 2028, con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2029. Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a 94.881,15 euro oltre Iva. Il bando scade il 24 marzo.

Il servizio richiesto comprende l’apertura e l’accoglienza al pubblico nelle sedi museali, le attività di front office e back office, la promozione e la valorizzazione del patrimonio, oltre alla progettazione e alla realizzazione di attività educative, laboratori didattici e visite guidate rivolte a cittadini, scuole e turisti. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività culturale del sistema museale e contribuire a integrare l’offerta turistica del territorio.

«Il nostro obiettivo – dichiara il vicesindaco e assessore alla cultura Michele Bianchi – è valorizzare in modo sempre più efficace il patrimonio storico e archeologico del territorio, rendendolo accessibile e attrattivo per residenti, scuole e visitatori. I musei rappresentano un presidio culturale fondamentale e uno strumento strategico per lo sviluppo turistico e identitario della comunità».

Il bando e la documentazione di gara sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Scarlino e sulla piattaforma telematica regionale Start, attraverso cui dovranno essere presentate le offerte.