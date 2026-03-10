Torna “Grosseto Music Project”: tre serate live dedicate ai giovani musicisti

Grosseto. Torna per la sua terza edizione il “Grosseto Music Project”, l’iniziativa sostenuta dal Comune di Grosseto e coordinata dall’associazione Escargot Aps dedicata alla valorizzazione della musica dal vivo e dei giovani che la praticano o che vorrebbero farlo.

Dopo il successo delle precedenti edizioni – che hanno visto esibirsi oltre 30 tra band e artisti emergenti, coinvolgendo quasi 100 giovani musicisti – il progetto si conferma come un appuntamento atteso e consolidato nel panorama musicale locale.

“Grosseto Music Project”: si parte dal vivo

Nei mesi scorsi è stata attivata sul sito ufficiale www.grmusicproject.it una call rivolta a giovani musicisti – o aspiranti tali – con la voglia di mettersi in gioco su un vero palco.

La risposta è stata straordinaria: 135 iscrizioni da band e artisti provenienti da tutta Italia. Tra queste, lo staff ha selezionato una quindicina di progetti musicali che prenderanno parte alle tre serate live in programma a Grosseto.

«”Grosseto Music Project” rappresenta un’iniziativa importante per la città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – perché offre ai giovani musicisti uno spazio reale in cui esprimersi, confrontarsi con il pubblico e crescere artisticamente. La risposta arrivata da tutta Italia, con 135 candidature, dimostra quanto sia forte il bisogno di occasioni concrete dedicate alla musica dal vivo e ai nuovi talenti. Come amministrazione crediamo molto in progetti come questo, che mettono al centro le energie delle nuove generazioni e rafforzano il rapporto tra cultura, socialità e territorio. Il fatto che diversi locali cittadini abbiano scelto di aderire mettendo a disposizione i propri spazi è un segnale positivo di collaborazione e partecipazione. Grosseto continua così a investire nella creatività giovanile e nella musica come elemento vitale della vita culturale della città».

«Siamo entusiasti della risposta ricevuta – commenta lo staff organizzativo –. Le 135 candidature arrivate da tutta Italia dimostrano quanto ci sia bisogno di spazi veri per la musica dal vivo e per i giovani artisti. La selezione non è stata semplice, ma siamo certi che il pubblico potrà ascoltare proposte di grande qualità e varietà».

Gli artisti selezionati avranno l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico reale, supportati da tecnici professionisti che cureranno l’audio, offrendo anche indicazioni utili per migliorare l’esperienza live. Ogni band porterà i propri strumenti, mentre amplificazione e impianto luci saranno messi a disposizione dall’organizzazione: una scelta precisa, che intende avvicinare i giovani musicisti alle dinamiche concrete del mondo dei live, favorendo autonomia e crescita artistica.

Le serate si svolgeranno in tre locali cittadini che hanno scelto di mettere a disposizione gratuitamente i propri spazi, credendo nel valore della musica dal vivo e nell’importanza di offrire opportunità concrete ai giovani talenti. Un segnale significativo che conferma la collaborazione tra realtà del territorio e nuove generazioni, e dimostra come la cultura possa nascere dalla condivisione e dal sostegno reciproco.

Il programma

I locali che ospiteranno i live sono:

15 marzo – Irish Soul Pub;

21 marzo – Quanto Basta;

30 aprile – Comix Café.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21.00.

Il “Grosseto Music Project” rappresenta non solo un’occasione di esibizione, ma anche uno spazio di incontro e condivisione capace di generare nuove collaborazioni e rafforzare la rete musicale giovanile.

Il progetto è ideato e coordinato da un’équipe di giovani dell’associazione Escargot Aps, che cura tutte le fasi organizzative in un’ottica partecipativa e generazionale.

Le serate sono ad ingresso libero e gratuito.

Ma il “Grosseto Music Project” non si fermerà qui, ci sarà spazio per la musica anche nella stagione estiva. Il progetto prevede infatti una seconda fase, realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare e con il Centro commerciale naturale di Marina di Grosseto, che porterà la musica dal vivo anche sul litorale.

Nel mese di luglio saranno organizzate una o più serate di esibizioni live a Marina di Grosseto, mantenendo le stesse modalità organizzative che caratterizzano il progetto: palco aperto a giovani band e artisti emergenti selezionati dallo staff tra chi si è iscritto, supporto tecnico professionale e un contesto pensato per valorizzare la musica suonata dal vivo.

Questa estensione consentirà di ampliare ulteriormente l’impatto dell’iniziativa, coinvolgendo anche il territorio costiero e il pubblico della stagione estiva, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale e musicale del litorale grossetano.