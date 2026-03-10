Home AmiataIntervento urgenti di Acquedotto del Fiora nei pressi della rotatoria: possibili modifiche al traffico
AmiataAttualitàAttualità AmiataAttualità Grosseto

I lavori si terranno questa sera

di Redazione
Arcidosso (Grosseto). Per un intervento di ripristino urgente sulla rete idrica di Arcidosso, Acquedotto del Fiora sarà al lavoro in notturna, a partire dalle 21 di oggi, 10 marzo, presso la cosiddetta “rotatoria del Birillo” in via Davide Lazzaretti.

Data l’ubicazione del punto di intervento, che è uno snodo fondamentale per la viabilità, i lavori verranno eseguiti in notturna così da ridurre il più possibile l’impatto sulla circolazione stradale. L’intervento dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, intorno alle una di notte: eventuali temporanee chiusure del flusso idrico necessarie allo svolgimento dei lavori saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali di Acquedotto del Fiora.

Nel corso dell’intervento la viabilità sarà comunque garantita tramite movieri presenti sul cantiere.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

