Festa della Liberazione: il Ministero giudica inammissibile il ricorso di Anpi contro il Comune

Orbetello (Grosseto). «Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire in giudizio»: con queste parole il Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, nel parere formulato per il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato al Presidente della Repubblica da Anpi contro il Comune di Orbetello che aveva negato all’associazione l’occupazione del suolo pubblico in occasione del 25 aprile 2025 .

La vicenda inizia in occasione della festa di Liberazione 2025, in occasione della quale l’Anpi aveva richiesto l’utilizzo di strutture di proprietà dell’Ente che l’Ente si era trovato costretto a negare in quanto, come più volte ribadito dal sindaco: «Quelle strutture hanno una finalità esclusivamente ludico sportiva e mai sono state concesse per manifestazioni di carattere politico».

In questo caso il Ministero accoglie la tesi del Comune di Orbetello e, nel parere formulato per il Consiglio di Stato, respinge il ricorso di Anpi: «Il ricorrente (Anpi) – si legge nella nota ministeriale – ha richiesto l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per il giorno 25.04.2025, finalizzata all’allestimento di un palco ed alla predisposizione di tavoli e sedie per la somministrazione di cibi e bevande con annesso accompagnamento musicale, a complemento della prevista manifestazione; la manifestazione si è liberamente svolta senza restrizioni di sorta, avendo gli impugnati provvedimenti di diniego interessato solo gli aspetti relativi all’occupazione di suolo pubblico per le sopra indicate finalità; la data dell’evento è ormai trascorsa e, di conseguenza, l’eventuale annullamento degli atti impugnati non produrrebbe, per l’istante, alcuna utilità, posto che il provvedimento impugnato ha ormai cessato di produrre i propri effetti (cfr. T.A.R. Lazio sez. II, 3/06/2025, п. 10728)».

«In tal modo – dicono ancora dal Ministero – è evidente la natura meramente astratto ipotetica del dedotto interesse, che, lungi dall’essere attuale, rileva unicamente in vista di futuri, eventuali ed incerti accadimenti astrattamente dedotti in giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1419 del 20.02.2025). La ricorrente sostiene che, a causa dei provvedimenti impugnati, potrebbe essere esposta a sanzioni di natura amministrativa; tale deduzione, tuttavia, è smentita dalle risultanze fattuali, perché risulta dagli atti di causa che la ricorrente non ha ottemperato ai provvedimenti di diniego, procedendo comunque e sine titulo all’occupazione del suolo pubblico. Da siffatta impostazione non può che conseguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse».

«Accolgo con soddisfazione – commenta in conclusione il sindaco Casamenti – la decisione del Ministero, a riprova che le nostre decisioni si basano su solide fondamenta giuridiche e non nascondono alcuna pregiudiziale ideologica. D’altro canto, come ogni anno, la commemorazione istituzionale della Liberazione era stata organizzata dall’amministrazione comunale alla presenza dei rappresentanti anche di Anpi. Senza voler alimentare altra polemica, spero che questa vicenda sia di lezione al segretario giovanile del Pd, che era intervenuto, come sempre, senza avere la minima idea di come funzioni l’Ente dal punto di vista amministrativo. Proprio a gennaio 2026, Porta era nuovamente intervenuto contestando il fatto che il pagamento della multa da parte di Anpi fosse normale e lasciandosi andare, ancora una volta, ad attacchi che si sono dimostrati privi di fondamento. Siamo comunque sicuri che da questa vicenda non imparerà comunque nulla e continuerà, con nostra somma gioia, ad intervenire contro l’amministrazione comunale in modo scomposto aumentando, come sta facendo, il nostro consenso elettorale».