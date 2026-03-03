“Santa Fiora, l’8 per la prevenzione”: quattro giornate dedicate al benessere femminile

Santa Furia (Grosseto). In occasione della Giornata internazionale della donna, dal 5 all’8 marzo, il Comune di Santa Fiora, insieme alla Consulta per la sanità, promuovono quattro giornate dedicate al benessere femminile, alla salute e alla prevenzione.

Un percorso fatto di incontri, screening, laboratori e momenti di informazione per prendersi cura di sé con maggiore consapevolezza. Anche i negozi del Centro commerciale naturale organizzeranno proposte e appuntamenti speciali sul tema della prevenzione. Parallelamente, la domenica si terranno le iniziative dedicate all’80° anniversario dal voto alle donne.

“L’8 marzo rappresenta sempre un’importante occasione per parlare di diritti – sottolinea Serena Balducci, assessore a turismo e cultura di Santa Fiora –. Quest’anno ricorre infatti l’80esimo anniversario dal voto alle donne e così è nata l’esigenza di organizzare un approfondimento sulle figure femminili santafioresi impegnate nella lotta ai diritti e nella politica locale, come staffette, attiviste e politiche, dalla Resistenza fino ad oggi. Dobbiamo tenere viva la memoria storica e il valore dell’impegno femminile, dando però anche spazio ad iniziative legate all’importanza di mettere in pratica e diffondere la prevenzione medica, senza paure, come un atto abitudinario al benessere fisico e psichico”.

“Con ‘Santa Fiora, l’8 per la prevenzione’ parliamo di prevenzione a tutte le donne, coinvolgendo le diverse fasce di età a partire dai più giovani, attraverso la scuola – aggiunge Beatrice Forteschi, consigliera comunale con delega a istruzione, associazioni e volontariato -. La salute delle donne è un tema che riguarda tutti e che va affrontato con continuità, ascolto e collaborazione. Ringraziamo la Consulta per la sanità, il Centro commerciale naturale, i professionisti e le professioniste della Asl che hanno dato la loro disponibilità, il Centro antiviolenza Olympia de Gouges, Anpi Amiata grossetana, il circolo Arci La Rogaia”.

“Quale modo migliore per celebrare la Festa della donna, se non dedicandola al benessere e alla salute al femminile? – commenta infine Roberta Rosati, presidente della Consulta della sanità – Come Consulta, insieme al Comune e alla Asl, abbiamo organizzato una serie di iniziative per l’informazione, la conoscenza e la prevenzione dei tumori della donna, che oggi la medicina riesce a trattare con successo se diagnosticati in tempo. E lo facciamo coinvolgendo tutta la comunità di Santa Fiora, che ha risposto con entusiasmo e convinzione, aiutandoci ad organizzare le varie iniziative: l’incontro con le scuole, il laboratorio di autopalpazione del seno, che terrò personalmente, il dibattito sul tema della violenza, fino alla promozione dello sport e di stili di vita sani. Cerchiamo di fare informazione a sensibilizzazione a tutto tondo sulla salute al femminile, portando ciascuno la propria esperienza al servizio del benessere delle donne. Perché, lo abbiamo scelto come slogan, la prevenzione è il primo gesto di cura verso sé stesse”.

Il programma

Ma ecco il programma nel dettaglio: la prima iniziativa, riservata agli studenti, dal titolo “A scuola di prevenzione”, si svolgerà giovedì 5 marzo, dalle 9 alle 10.30: la classe quinta dell’istituto superiore Padre Ernesto Balducci incontrerà l’ostetrica consultoriale. Interverranno la dottoressa Claudia Cotoloni (Medico responsabile dell’Unità funzionale consultorio Zona grossetana – Colline Metallifere – Amiata grossetana) e l’ostetrica Chiara Gargano. Lo stesso giorno, dalle 11 alle 13, allo sportello ad accesso libero al distretto sanitario di via Roma sarà possibile ricevere gratuitamente informazioni e consulenze in campo ostetrico. Il pomeriggio, alle 17.30, nella sala del Consiglio comunale, si terrà l’incontro pubblico con l’associazione Olympia de Gouges che gestisce i Centri antiviolenza.

Gli incontri proseguiranno venerdì 6 marzo, alle 17. 30, nella sala del Popolo, con “Il fiore che sei”: la naturopata Elisa Giovannini parlerà di prevenzione attraverso naturopatia, riflessologia plantare e strumenti per il benessere femminile. Possibilità di appuntamenti personalizzati.

Sabato 7 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, nella sala del Popolo, “Conosci il tuo seno”, laboratorio di autopalpazione consapevole a cura della dott.ssa Roberta Rosati. Due turni: dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.30 Massimo 25 persone. Prenotazioni alla Farmacia Pinzuti.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, nella sala del Popolo, “La prevenzione passa dallo sport”. Nella prima parte dell’incontro, dalle 16.00 alle 17.00, la guida ambientale Noemi Nelli parlerà dei benefici del trekking e delle attività outdoor. Nella seconda parte, dalle 17.’00 alle 18.00, si terrà una lezione di pilates con Rosita Vichi.

Gli appuntamenti sulla prevenzione termineranno domenica 8 marzo: dalle 10.30 alle 11.30, nella sala del Popolo, “Il cuore delle donne”, con la dottoressa Oriana Ciaffarafà si parlerà di screening cardiologico e menopausa. E dalle 11.30 alle 12.30, nella sala del Popolo, “Oltre la cura: abitare il benessere”. Interverrà lo psicologo dott. Samuele Benanchi.

Le altre iniziative organizzate in collaborazione con l’Anpi e Fondazione Santa Fiora Cultura: domenica, alle 16, al Centro Giovani, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Dalla Resistenza alla R-esistenza”, un ponte tra le partigiane e le donne che oggi resistono contro guerre, ingiustizie e discriminazioni. L’iniziativa è promossa da Anpi Amiata grossetana, in collaborazione con il Comune di Santa Fiora e con il circolo Arci Amiata La Rogaia. A seguire, alle 18, al Teatro Camilleri, nell’ambito della stagione teatrale curata dalla Fondazione Santa Fiora Cultura, è in programma lo spettacolo del gruppo teatrale Controscena, dal titolo “Staffetta non basta. Le donne nella Resistenza”, per la regia di Maria Teresa Delogu.