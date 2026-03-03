Servizio civile: la cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo cerca un giovane

Grosseto. Un’opportunità per i giovani di sentirsi protagonisti nella comunità, sostenendo chi si trova in difficoltà o necessita di particolari attenzioni.

La cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo mette a disposizione tre posti per il servizio civile universale nelle sedi di Bagni di Lucca, Sassari e Grosseto attraverso il progetto “Con un ruolo attivo” finanziato dal Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, un posto è riservato a giovani con minore opportunità cioè Isee in corso di validità inferiore ai 15mila euro nella sede centrale di Fornoli (Bagni di Lucca); un posto nel centro Msna (Minori stranieri non accompagnati) di Valpiana (Massa Marittima); un posto nella sede di via Solari a Sassari.

Il progetto

La durata del servizio è 12 mesi. I ragazzi selezionati si occuperanno di garantire maggiormente ai disabili coinvolti la protezione e le cure necessarie, rafforzare e sostenere il rapporto con la comunità, il territorio, la socialità, favorendo un ruolo attivo delle persone in condizione di disagio e/o disabili e sostenere la conciliazione dei tempi delle famiglie, supportandole e aiutandole.

Gli operatori volontari in servizio civile universale, dopo una prima fase di accoglienza, osservazione e orientamento all’interno delle sedi di attuazione del progetto, con il supporto del proprio operatore locale di progetto, svilupperanno relazioni dirette con gli adulti in condizione di disagio , italiani o stranieri, e i disabili minori e/o adulti e si occuperanno delle attività di animazione, aggregazione e socializzazione all’interno e all’esterno delle sedi, delle iniziative con le famiglie e della gestione della raccolta documentale.

Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i cittadini tra i 18 e i 28 anni in possesso dei seguenti requisiti: cittadini italiani; cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

“Non si tratta solo di un primo approccio al mondo del lavoro – dichiara il presidente della cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo Alessandro Ghionzoli -, ma anche, e soprattutto, di un’importante occasione di crescita personale, prima ancora che professionale, che permette di mettersi alla prova e di impegnarsi per la comunità favorendo la cittadinanza attiva e la solidarietà nei confronti delle persone del territorio che ne hanno maggiore bisogno”.