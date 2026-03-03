Home Colline del Fiora“Scoop (Donna sapiens)”: Giobbe Covatta in scena al Teatro Salvini
“Scoop (Donna sapiens)”: Giobbe Covatta in scena al Teatro Salvini

Lo spettacolo è in programma sabato 7 marzo

di Redazione
Pitigliano (Grosseto). Prosegue al Teatro Salvini di Pitigliano la stagione teatrale “Connessioni”, con un appuntamento attesissimo: sabato 7 marzo, alle 21.00, sarà protagonista Giobbe Covatta con lo spettacolo “Scoop (Donna sapiens)”, produzione Mismaonda, scritto da Giobbe Covatta e Paola Catella.

Lo spettacolo

Con il suo inconfondibile stile ironico e graffiante, Covatta porta in scena uno spettacolo che affronta con intelligenza e leggerezza uno dei temi più attuali e universali: il rapporto tra uomo e donna, ribaltando prospettive e luoghi comuni attraverso la lente della comicità.

“Scoop (Donna sapiens)” parte da un presupposto tanto provocatorio quanto divertente: e se l’evoluzione della specie avesse premiato davvero il genere femminile? Tra paradossi, riflessioni pungenti e risate, Covatta costruisce una narrazione che mette in discussione stereotipi e dinamiche consolidate, offrendo al pubblico uno spettacolo capace di far sorridere e allo stesso tempo pensare.

Il teatro diventa così spazio di riflessione civile, dove la comicità si intreccia con l’attualità e con una lettura originale della società contemporanea.

La stagione teatrale “Connessioni è promossa” dal Comune di Pitigliano, in collaborazione con il Centro culturale Fortezza Orsini Aps, ed è organizzata da AdArte Spettacoli.

 

